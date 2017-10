A comunicação em rede requer maior capacidade de compreensão, que gere acordos possíveis do pensar em conjunto.

Melhor argumento é o que sobrevive ao debate aberto. Se no foro íntimo cada um pode manter sua crença, já na esfera pública o que se propõe deve manter-se exclusivamente por mérito próprio, pela via do consenso.

Nosso olhar para o mundo condiciona o nosso empenhamento, mais do que espontaneamente pensamos. Daí ser hoje imprescindível pôr em evidência as preocupações que nos habitam quando olhamos para o mundo.

Esforçamo-nos por nele perscrutar sinais do Reino que não tem polícia nem exército, sem retribuição que pôr-se a serviço do outro. Deus não é fixado, é preciso buscá-lo onde se esconde, em todo rosto de homem e mulher.

O essencial é entrar na dinâmica que faz crescer a fé em sã diversidade. É na relação entre pessoas que se respeitam de fato que se descobrem regras corretas a seguir para que o acordo se faça, inclusive sobre os desacordos.

Vida que se faz numa linguagem, em tradições culturais, mas “a verdadeira incorporação é a do coração” (Santo Agostinho).

* Engenheiro