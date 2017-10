As cidades inteligentes e a inteligência das cidades

Já se pode dizer que a quadricentenária cidade de Niterói, de singular beleza natural, paisagística e de primeiríssima qualidade de vida diante de suas congêneres, aportou no “hall” das pouquíssimas “smart cities” do mundo.

Só que a grandeza dessa conquista internacional foi preparada na inteligência de uma gestão política competente e proba que conseguiu num exíguo lapso de tempo, quitar dívidas, atualizar pagamentos, otimizar máquina e recuperar estruturalmente a governança do Município, sem perder o animus na realização de importantíssimas obras vicinais para o desenvolvimento de uma atmosfera pública de progresso, criatividade e absoluto controle.

As gestões consolidadas no E-cidade, com os aportes tecnológicos na área de infraestrutura urbana, como a construção do CISP (Centro Integrado de Segurança Pública), do Centro de Controle Operacional (CCO), prestes a ser inaugurado e do CCO – Túneis (Charitas-Cafubá), já em funcionamento ininterrupto e plenamente eficaz, haja vista os resultados obtidos, além das expansões obtidas pela implantação do importantíssimo SIGEO (Sistema Integrado de Geoprocessamento Urbano) possibilitando importantíssimos avanços no conhecimento e administração de toda malha territorial e até oceânica desta aprazível cidade, devem ter sua melhor avaliação na percepção de melhoria de vida dos cidadãos niteroienses, conforme a competente observação da Secretária de Planejamento de Niterói, na abertura do I Seminário da cidade inteligente, ocorrido ontem na Câmara de Dirigentes Lojistas, situado no centro.

Exatamente. Só pode haver um foco real em todo este esforço governamental para elevar e desenvolver a ex-capital, em meio a um estado geral de letargia na administração pública nas redondezas: a melhoria da qualidade de vida dos niteroienses, nas suas próprias percepções, só assim concebe-se o êxito e a vitória nesta retumbante gestão da cidade.

* Presidente da NitTrans