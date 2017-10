Remédio amargo e ineficaz

Após quase três anos presidindo uma Jari, (Junta Administrativa de Julgamento de Infrações) no Detran, onde o percentual de indeferimentos dos recursos de multas é de mais de 95%, sem que não haja nenhuma melhora visível, no comportamento dos motoristas, cabe a nós, técnicos especializados, analisarmos o porquê deste fenômeno. Tudo é fruto da total falta de conhecimento de todos, sem exceção, componentes do Sistema Nacional de Trânsito e, por consequência, estarem enquadrados na frase do escritor inglês Chesterton, em seu romance “The crime of father Brown”, quando escreveu: “Não me preocupam os que não enxergam a solução, o que de fato me preocupa, são os que não enxergam o problema”. E tudo isto decorre da inexistência, em nosso país, do ensino da filosofia que deve presidir o comportamento dos encarregados de exercerem a ciência do controle do trânsito, essencial, uma vez que a filosofia deve preceder o emprego da ciência.

Nos idos dos anos 30 do século que passou, um policial graduado da Scotland Yard, Alker Tripp, que mereceu o título de Sir, especializou-se neste assunto. Foi diretor de trânsito de Londres e deixou escrito um livro extraordinário, intitulado “The road traffic control”, onde deixou clara a filosofia da administração: “No trânsito, tudo que se puder conseguir através medidas construtivas, não deve ser imposto mediante restrições legais”. Tomei conhecimento desta obra prima em 1950, então guarda marinha, na terra do seu autor. Tinha o trânsito como “hobby” e já lia tudo a seu respeito que valesse a pena. Por feliz coincidência, na mesma ocasião, um recém-formado engenheiro civil, filho de um grande arquiteto e urbanista, também o lia a conselho de seu pai, a fim de poder assessorar o então diretor de Trânsito do Rio, major Geraldo de Menezes Cortes, que introduzia a prioridade da engenharia de tráfego no trato de um problema, até então, encarado do ponto de vista policial. Seu nome Gerardo Penna Firme, meu colega de turma no colégio marista Externato São José. Quis o destino que nos uníssemos na administração do trânsito do Rio, então Estado da Guanabara, no governo Negrão de Lima, exercendo uma administração inovadora e científica, como dizia Ibraim Sued e que, até hoje é relembrada, com saudades, pelos mais velhos. Como tive a oportunidade de continuar exercendo esta atividade, como consultor, após sair do Detran, e quando na sua direção,pude estagiar em diversos centros europeus, tornei-me como uma ocasião num seminário o desembargador Álvaro Mayrink me chamou, “cientista de trânsito”. Sem dúvida um exagero mas, deveras gratificante.

A bússola que deve nortear a “navegação” do administrador é a análise das pesquisas, no meu tempo no Detran, a cargo de um brilhante engenheiro Antônio Vilardo. Hoje, com mais de 50 anos de vivência e de estudos do assunto posso recomendar, fiel á filosofia de Sir Alker Tripp, que a nossa filosofia de tornar o nosso trânsito mais humano, está redondamente enganada. Embora altamente lucrativa e, para provar isto vou aqui enumerar alguns valores de multas, atualizados do nosso Código de Trânsito Brasileiro:

Artigo 165 - dirigir sob a influência do álcool: R$2.934,70.

Artigo 165ª - Recusar o teste do bafômetro: R$ 2.934,70

Artigo 173 - Disputar corrida: R$ 2 .934,70

Artigo 174 - promover “racha”: R$2.934,70

Artigo 175 - Realizar manobra perigosa: R$ 2.934,70

Artigo 191 - Forçar passagem entre veículos: R$2.934,70

Como podem observar, o rendimento da aplicação desses valores, citados aqui, apenas os que ultrapassam o valor de R$ 2 mil, na melhoria do comportamento no trânsito, é ridículo. Aliás, ensinaram-me que quanto maior o número de multas, quanto menos eficaz é a administração, uma vez que o policiamento de trânsito deve ser preventivo. Agora o que proponho, que certamente jamais irão adotar face ao término da chamada e reclamada ”indústria de multas” é o seguinte, como medida coercitiva, construtiva e educacional.

As multas passariam a ser consideradas advertências, como o “cartão amarelo” no futebol, com um tempo de carência de comportamento exemplar, sem infrações, a fim de tê-las anuladas.

Par as infrações LEVES: um mês.

Para as infrações MÉDIAS: três meses.

Para as infrações GRAVES: quatro meses.

Para as infrações GRAVÍSSIMAS: seis meses.

No caso de, no período de carência, serem flagrados cometendo quaisquer faltas, pagariam o dobro do valor da multa, até então de advertência.

Agora me digam, em sã consciência, não seria de se esperar um efeito muito mais eficaz para o comportamento do motorista do que o atual meramente arrecadatório?

