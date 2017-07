Chocado, mas não surpreso

A “bomba” da prisão da cúpula do transporte mais importante da cidade, o do ônibus, por corrupção descarada, pode ter surpreendido a todos, menos a mim, que contra eles lutei quando no poder, no setor de trânsito, para que respeitassem as leis às quais estavam sujeitos como prestadores de serviço. Por isso, para honra minha, tornei-me persona não grata para esta mesma cúpula, com honrosa exceção de dois amigos queridos que dela fazem parte. Nunca recebi nenhum benefício desta gente e quando , há pouco tempo, por meio de um amigo da cúpula, tentei lhes vender meu livro didático sobre o Código de Trânsito, a fim melhorar, e muito, o comportamento dos motoristas desse importante transporte, recusaram por ser eu o autor. Mais uma vez cito Frederico Feline: “E la nave vá”

Como único comentarista especializado da imprensa brasileira, por quase meio século, tenho o dever de comentar esta vergonha. E se me permitem os que atualmente no poder se isolam no “Olimpo’, ignorando os pedidos de audiência para lhes levar a voz da experiência, sem nada pedir, vou, como sempre faço, apresentar soluções que só precisam de independência e de coragem cívica para executa-las.

Primeiramente, um consolo esfarrapado de que o que aqui acontecia não é uma exceção. É a regra, quando o sistema de transporte é terceirizado da maneira como aqui, no nosso Rio, é de há muito adotado.

O notável livro: “Urban Desing: The arquiteture of towns and cities”, de autoria de P.D. Spreiregen, quando no capítulo sobre o automóvel e a sua influência no urbanismo das cidades, assim se referia ao transporte público:

“Certamente o automóvel é a causa mais manifesta do congestionamento do centro urbano e da dispersão periférica do comércio. Mas, em igual grau de responsabilidade, é a nossa atitude em relação ao uso da terra em conjunto com a ESCABROSA HISTÓRIA DO TRANSPORTE PÚBLICO”.

E como começou a escabrosa história do nosso transporte público?

Logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, quando terminou o racionamento da gasolina e os automóveis voltaram circular, terminando com o negócio lucrativo do “lotações”(hoje vans) de péssima memória, dirigindo alucinadamente em busca do lucro. A mentalidade continuou, quando seus proprietários constituíram empresas de ônibus que passaram a competir com a exemplar companhia Excelsior, explorada pela Light, que já operava o sistema de bondes, seguindo um planejamento de circuitos capazes de atender ao interesse público. A toda esta evolução tive acesso ao ler o Relatório da Missão Inglesa, que aqui esteve levantado os problemas de trânsito do Rio, sob contrato com a ONU, convidados pelo então prefeito Francisco Negrão de Lima.

A exploração do transporte visando o lucro foi o pecado original o qual tive de enfrentar, em 1967, para, com o auxilio do Ministro do Trabalho de então, coronel Jarbas Passarinho, acabar com a vergonha assassina do “bife”, gratificação extra para o motorista que, no seu turno, fizesse maior número de viagens, num incentivo ao excesso de velocidade. Consegui, após acabar com o “bife”, lacrar as bombas injetoras “Bosch” em 60 km/h, com um aviso no vidro traseiro do sinal por placa deste limite, como medida educacional.Tirei-lhes a buzinas, afrontando a lei, proibição em vigor até hoje. Mandei colocar os canos de descarga como de fábrica, não apontando para cima. Com esta providência, podendo controlar a poluição das descargas do diesel por equipamentos corretos para esta medição, impossível de se fazer com a posição anterior. Criei o Grupo de Exames Técnicos que, periodicamente, percorriam as garagens para inspecionar os itens de segurança dos ônibus. Mandei pintar o número de série do ônibus no teto, a fim de permitir a fiscalização de fila dupla por helicóptero. Após tudo isto, eu só poderia ser considerado “persona non grata”. Repito: para honra minha.

Mas o que fazer agora, quando caiu a máscara do “Caixa Dois”, sempre cultuado por eles? O que se deve e pode fazer, bastando competência e humildade para ouvir os melhores especialistas e ter coragem cívica para enfrentar o poder econômico desta categoria, agora encarcerada.

Desde há muito proponho, sem que a ninguém interessasse ouvir-me, a mudança do sistema de prestação de serviços de permissionários para arrendatários, ou seja, o governo passaria a alugar os ônibus, dos proprietários, e pagando por quilômetro rodado, como se paga ao alugar um carro. Os circuitos das linhas reestudados, se possível, por uma empresa inglesa, que são as melhores do mundo, com o propósito de otimizar o serviço, com grande economia, acabando com o atual desperdício que realmente não atende como deveria atender ao interesse público.

No governo do prefeito Luis Paulo Conde, a COPPE, por seu engenheiro Professor Paulo Cesar Ribeiro, apresentou um projeto de reformulação das linhas de ônibus em que suprimia 150 das atuais existentes. Claro que a cúpula dos ônibus a engavetou.

Não nos esqueçamos de que o transporte público não deve dar lucro monetário e sim social, com o rendimento de uma classe de trabalhadores bem transportados. E, como eu também proponho, com o sistema URV subsidiado totalmente pela Taxa de Uso Racionado das Vias, TURV, paga pelos usuários de carros de passeio.

Estou propondo aos atuais donos do poder e responsáveis pelo conforto do povo, se assim o desejarem, um planejamento capaz de tornar otimizado o trânsito e o transporte do Rio.

Como fecho de tudo que aqui narrei, também ofereço cópia do folheto inglês : “LONDON FOR PEOPLE- ASPECTS OF TRANSPORT”.