Minha opinião baseada em 50 anos de estudos

Quando procurei uma grande editora a fim de tentar que ela publicasse o meu livro “catarse” Trânsito como eu o entendo, fui rejeitado, sob a alegação imbecil do julgador de que “tinha muitas citações de especialistas”. No caso do artigo atual devo, então, primeiramente, pedir desculpas pelas citações de opiniões de saudosos especialistas que ajudaram a formar uma filosofia para se resolver os problemas do trânsito urbano. Ao fazê-las, nada mais faço do que o mesmo que fazem os ministros do STF, a fim de justificarem o embasamento de seus votos. É, inclusive, além de uma homenagem ao saber, uma demonstração de humildade ou, se preferirem, uma demonstração de conhecimento da pouca credibilidade, dúvida de quem emite a opinião.

Acabamos de terminar o “mês amarelo”, quando se procurou enfatizar a tragédia nacional dos acidentes de trânsito, segunda “causa mortis” do Brasil, somente superada pelos acidentes cardíacos. Sobre este mês, escreveu na grande mídia o atual presidente do Detran equilibrado comentário do que está tentando fazer em prol da segurança do trânsito, sobre o qual não pode fazer muito, uma vez que o condicionamento dos motoristas se dá na área urbana, sob a responsabilidade das prefeituras, com as CETs. É sobre este aspecto que pretendo expressar a minha opinião, como disse, fruto de meio século de estudos e de vivencia, inclusive, ação executiva em várias cidades do Brasil, especialmente o Rio e São Paulo.

Já dizia o legendário diretor de Trânsito de Nova York, por oito anos, Henry Barnes que “trânsito é o povo em movimento”. Portanto, são pessoas que o fazem sobre as quais se deve atuar. Como, na maioria dos casos, os responsáveis pelo controle do trânsito estão enquadrados no pensamento do autor inglês C.S. Chesterton quando disse “Não me preocupam os que não vêm a solução e sim os que não enxergam o problema e como tal, não encontram a solução”, devo começar do começo, a fim me fazer entender sobre o que penso.

O livro básico de engenharia de tráfego Traffic Engineering Handbok, publicado pelo Instituto dos Engenheiros de Tráfego dos Estados Unidos, escrito por vários notáveis autores, tal a complexidade do assunto, em seu capítulo em que esmiúça as reações do condutor, esclarece e justifica que o motorista, “primata condicionado”, o é pelas quatro reações às quais está sujeito o ser humano que, constituem o princípio do PIEV, onde o P é de percepção, o I é de inteligência, o E é da emoção e o V de volição. É sobre estas reações que o engenheiro, através a sinalização nos seus três aspectos, deve atuar. A classificação de “primata condicionado” para o motorista é do psicólogo inglês Desmond Morris, em seu famoso livro O macaco nu.

Conclui observando que vejo que a causa principal de acidentes, apontada no trabalho do presidente do Detran, Vinícius Farah, é fruto do mau condicionamento no que concerne à velocidade; da coordenação dos semáforos, na medida em que libera ao mesmo tempo vários cruzamentos numa via principal, num incentivo claro a uma disputa de velocidade, no afã de pegar o maior número possível de semáforos abertos. Erro crasso, quer em relação ao condicionamento quanto à velocidade, quer quanto ao aproveitamento da capacidade da via. A “onda verde” seria a recomendável, com a abertura sequencial dos grupos semafóricos, regulados para velocidade de melhor aproveitamento da capacidade viária, e num incentivo ao deslocamento dos veículos em grupos(platoons). Como é fácil de se ver o poder da engenharia. Só pode atuar sobre o P e o I, do princípio do PIEV, considerando a reação humana ao primeiro sentimento e respeitando o segundo.

Quanto ao E e V, nada pode fazer a engenharia, a não ser temer o E e procurar entender o V, na sinalização necessária a condicionar o primata motorizado.

Se considerarmos que toda esta conjuntura é regida por um Código que despreza a parte educacional (só lhe dedicou duas páginas), jamais citando a palavra condicionamento, enfatizando a punição, vemos que estamos longe de, de fato, equacionarmos como nos comprometemos internacionalmente por documento assinado, em reduzir até 2022 os nossos acidentes em 50%. Preferimos uma lei arrecadadora, ao invés de uma lei educadora, visivelmente em favor da arrecadação, em detrimento da segurança que viria com o melhor condicionamento.

No circo, o domador do primata não o castiga para que proceda como deseja. Ele lhe incentiva com torrões de açúcar, para que com o bom proceder o faça por merecer.

Onde estão os prêmios no nosso Código? Onde estão as punições para o desempenho incorreto ou relapso dos responsáveis pela segurança do trânsito? Não temos nenhuma medida capaz de levar ao procedimento correto, antes que a multa possa ter o seu efeito punitivo aplicado

Tenho o direito de não crer em nenhuma melhoria no quadro macabro do nosso trânsito, principalmente rodoviário, sem um condicionamento correto na área urbana, onde o motorista deveria ser bem condicionado para não ir morrer nas nossas muito deficientes rodovias. Temos como conclusão um Código que contraria frontalmente o conselho do legendário Diretor de Trânsito de Londres, na década de 30, Sir Alker Tripp, meu “guru”:

NO TRÂNSITO TUDO QUE SE PODER OBTER COM MEDIDAS CONSTRUTIVAS, NÃO DEVE SER IMPOSTO MEDIANTE RESTRIÇÕES LEGAIS”.