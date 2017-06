Pauta cheia e triste

Celso Franco Tamanho do Texto: +A -A

O título é uma referência a um termo jornalístico, para definir os assuntos que devem ser abordados para a confecção do jornal. No meu caso que, desde 1968, venho comentando semanalmente, aqui no JB, acontecimentos no trânsito, tarefa nada fácil e, se observarem que procuro usar uma linguagem ao alcance de todos, tenho às vezes dificuldade em ter algo o que comentar, face da ausência de notícias. Não foi o que ocorreu nesta semana que passou. Houve notícias até demais, e de diversas matizes

Eu já havia separado a notícia de segunda-feira passada, em que a grande mídia enfoca o reinado dos “flanelinhas”, face à omissão de um projeto para o problema tão importante no que concerne ao destino dos motoristas, que é o estacionamento. Como sempre faço, telefonei para a CET-Rio a fim de saber os motivos desta ausência, recebendo a surpreendente notícia de que ela, a CET-Rio, não tinha mais responsabilidade sobre este assunto, transferido para outra secretaria por decisão judiciária. Um absurdo de desrespeito ao “Cesar, o que era de Cesar”, dando razão às recentes críticas do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, quando alertava para demasiada intervenção dos juízes e dos procuradores em assuntos que nem sempre têm a capacidade de julgar, face à profunda tecnologia que a caso exige. Foi o que ocorreu num problema que, na minha gestão no antigo Estado da Guanabara, exigiu tempo e trabalho de um grupo de competentes técnicos, de todas as áreas envolvidas na questão. Enfim, como diria Fellini: “La nave va”.

Apareceu o tremendo “dilúvio” que alagou e inundou a Zona Sul, que paga o mais elevado IPTU do Município, esperando que este cumpra o seu dever, eliminando os pontos críticos de escoamento das águas pluviais. Foi o que ocorreu no governo Negrão, com o crônico alagamento do trecho localizado entre o final da Rua Voluntários da Pátria e a Praia de Botafogo, resolvido com a canalização das águas do rio subterrâneo que ali havia, por ação do diligente secretário de Obras Raimundo Paula Soares.

Aliás, burramente continuam insistindo em, exatamente nas horas do “rush” vespertino, colocar no ar, obrigatoriamente, o programa de rádio “A hora do Brasil”, ou se preferirem, a “hora do fala sozinho”, quando poderiam usar o rádio como excelente veículo de comunicações, para amenizar o tráfego, sempre pesado neste período, com boa música e os avisos necessários sobre as condições de escoamento das vias principais. Na década de 50, quando residi na Holanda e me alfabetizei na ciência do controle do trânsito, havia uma emissora de rádio, a Rádio Luxemburgo, que colocava música agradável e noticiava os possíveis percalços que, por ventura, existissem. Por causa do que vi durante a minha gestão no Detran GB, durante o carnaval colocava a emissora Rádio Eldorado, do Grupo Globo, na sede do Detran, 24 horas por dia avisando aos motoristas as melhores rotas, os locais de interdição, etc. Em compensação, o meu carnaval, até chegar a noite, era no meu gabinete.

Mas acima de tudo, e que me entristece e envergonha, de há muito, foi o acidente ocorrido no Espírito Santo, numa importante rodovia(?) federal, que não tem o menor cuidado governamental do papel que exerce no transporte nacional. Envolvidos uma carreta, duas ambulâncias e um ônibus, que se incendiou. Mortos e feridos em nível de desastre aéreo, no período de, por compromisso internacional, deveria ocorrer uma redução drástica de acidentes. É INACEITÁVEL AINDA SE TER RODOVIAS COM MÃO DUPLA, E SEM ACOSTAMENTO. As estatísticas, que devem servir de base para política de administração no trânsito, informam claramente os volumes de tráfego que estão a exigir a duplicação de todas as rodovias federais, que não assim sejam planejadas.

Estão com as mãos sujas de sangue humilde e inocente, vítimas de todos os acidentes, em rodovias de mão dupla, mal conservadas, mal sinalizadas e que deveriam ter a decência de se demitirem os responsáveis por esta vergonha nacional num país que fundamentalmente dependente de seu transporte rodoviário. E, antes que me esqueça, as não asfaltadas ou indecentemente com desleixo na aplicação do asfalto e sua construção.

Já dizia o presidente Washington Luis, na década de 20: ”Governar é abrir estradas”. E não é por acaso que, na década de 60, quando por lá andei estagiando, a Alemanha tinha no mesmo ministério a economia e o transporte.

Tomem vergonha os que são responsáveis pelo atual estado de nossas rodovias, em homenagem e respeito até dos que os antecederam no saudoso DNER, de Elizeu Resende e do ministro dos Transportes Mário Andreaza.