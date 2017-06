Não é por aí o caminho

Celso Franco Tamanho do Texto: +A -A

Li na grande mídia, surpreso e preocupado, que a Prefeitura quer dotar a sua Guarda Municipal com armas letais. Seria um risco, com resultado duvidoso, armar amadores. A formação do guarda municipal não prevê esta responsabilidade e, nem de longe se aproxima dos profissionais policiais da Polícia Militar. Mesmo assim, são comuns as vítimas inocentes de balas perdidas no combates entre estes e os marginais. Felizmente, a Câmara dos Vereadores barrou esta pretensão.

Outra medida anunciada, no mesmo noticiário, é o aproveitamento de um percentual das multas de trânsito, que deveriam somente ser utilizadas na melhoria do mesmo, para reforçar o Fundo Especial de Ordem Pública. Quanto a este fato, advirto aos atuais responsáveis pelo Governo Municipal que, em 1974, quando eu detinha a responsabilidade de gerir o DETRAN do Novo Estado do Rio, resolvi, como agora tenta o Governo Municipal, obter financiamento junto ao Banco do Estado, a fim adquirir equipamentos para melhorar a fiscalização da Policia de Trânsito, dando como garantia a arrecadação de multas.

Tive a minha pretensão negada, sob o argumento justo de que a arrecadação de multas tenderia a diminuir fato à melhoria da disciplina, fruto da melhor fiscalização. Além disto, no caso presente, quando a “indústria de multas” é notória, uma grande arrecadação traduz o fracasso da administração do trânsito, razão pela qual eu tentava, à época diminui-la, com maior disciplina.

Diz também, na mesma matéria que a arrecadação de multas de trânsito no último exercício foi de R$ 242,6 milhões. Ora, a regra lapidar de uma boa administração de trânsito, deve se basear na recomendação de Sir Alker Tripp, legendário diretor de trânsito de Londres, na década de 30, quando recomendou, como axioma básico: “No trânsito tudo que se puder conseguir através de medidas construtivas, não deve se imposto mediante restrições legais”. Como então querer melhor a segurança, na ordem pública, que hoje permite impunemente a ocupação de moradores de rua, cerca de oito, ocupando a calçada, do edifício da Caixa Econômica Federal, na Avenida Rio Branco, no trecho onde a administração passada criou, sem que a área tivesse a menor vocação para tal, uma vasta zona de pedestres, subutilizada e deserta, causando um tremendo embaraço ao tráfego de ônibus que por ali deveria passar.

Aproveito para, como sempre faço, apresentar a solução em consequência da crítica, para o atual problema do trânsito no que concerne à mobilidade urbana, funcionando em níveis baixíssimos e, gerando, de maneira construtiva, os recursos que tanto a Prefeitura procura.

Basta ter a coragem cívica de adotar o sistema URV, que cria a utilização racionada das vias, uma vez que a oferta não atende à demanda. É o procedimento usual, quando temos, por exemplo, pouca água, em nossos condomínios.

Comparando a arrecadação esperada com este sistema, capaz de diminuir o volume de carros de passeio em até 80% e, a que se espera com a arrecadação de multas, esta última é ridícula e contraria a recomendação de Sir Alker Tripp. meu ”guru”, ilustre desconhecido, para as atuais gerações de engenheiros de tráfego, todos dignos exemplos da frase: “Não me preocupam os que não enxergam a solução, mas sim os que não enxergam o problema e,por isto não acham a solução”.

Como lhes foi mostrado, a arrecadação de multas de trânsito, em um ano, foi de R$ 242,6 milhões, comprometendo a eficácia da administração. A esperada, com o sistema URV, é de, no mínimo, R$ 100 milhões por mês, ou seja, R$ 1 bilhão e 200 milhões por ano.

Considerando-se que, a arrecadação do transporte da Rio Ônibus é de cerca de R$ 75 milhões por mês, o Sistema URV propicia a possibilidade da Prefeitura criar o transporte por ônibus gratuito e ainda sobrar recursos para o seu Fundo Especial de Ordem Pública, sem agredir o povo com a atual “industria de multas”.

Como sempre, procuro cooperar, mesmo criticando, construtivamente, o que de errado acontece na administração pública do trânsito, baseado na minha longa experiência no assunto e, que , apesar disto não parei de estudar atualizando-me, na fascinante “ciência do controle do trânsito”. Tentarei enviar, via correio eletrônico, este artigo ao Sr Prefeito, em quem votei, solicitando, ao mesmo tempo, uma audiência, afim de poder expor em detalhes este projeto que, segundo Jaime Lerner, “é tão simples que, ostécnicos não o entendem ou não acreditam.”

Como, segundo o especialista em transporte , o colombiano Dom Henrique Peñarosa, entusiasta do BRT, considera a solução para a mobilidade urbana mais política do que técnica, deve ser apresentada ao representante máximo do poder político, esperando obter dele, a coragem cívica, para dotá-la. Assim seja...