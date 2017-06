A 'contre-démocratie' e a legitimação política no Brasil

Sérgio Borges* Tamanho do Texto: +A -A

Há, no debate político contemporâneo, quase que um consenso no que se refere à existência de uma crise disseminada da representação política. As evidências a respeito de um déficit de credibilidade e legitimidade democrática e do sistema representativo são sintomáticas. O desprezo pelos políticos profissionais, por grande parte da população, assim como: a) o declínio do comparecimento eleitoral ou o elevado percentual de votos nulos e brancos, b) a ampliação da desconfiança em relação às instituições políticas e c) ao esvaziamento dos partidos políticos; são provas irrefutáveis.

Por outro lado, quando se analisa o ciclo de ações coletivas ou os eventos políticos reativos recentes, a exemplo da Primavera Árabe, pode-se chegar à conclusão de que essas mobilizações políticas clamaram pelo fim de regimes políticos autoritários e pela instalação de um governo democrático, fatos esses que parecem corroborar com a máxima de Winston Churchill segundo a qual a democracia “é a pior de todas as formas de governo, excetuando-se as demais."

O historiador e politólogo francês, Pierre Rosanvallon, afirma que as democracias representativas vivenciam um fenômeno de erosão do sistema de dupla legitimidade – eleitoral e funcional, e reforça a tese sobre a existência de um déficit de credibilidade dos sistemas políticos democráticos contemporâneos. No entanto, deve-se dizer que o mesmo não é partidário das concepções minimalista de democracia, que consideram o mecanismo eleitoral e o sufrágio universal como condições necessárias e suficientes capazes de conferir legitimidade ao poder democrático.

Segundo Pierre Bourdieu [1], a lógica do voto “é duplamente desfavorável aos dominados”, visto que os agentes (eleitores) são desprovidos do mesmo nível de capital cultural essencial à construção de uma opinião pessoal autônoma e conforme “à particularidade dos interesses vinculados a uma posição específica”; segundo, o modo de construção atomístico e agregatívo é favorável aos dominantes.

Geoff Eley lembra que a democracia não é uma dádiva e nem é assegurada, ela é conquistada, o que exige um processo contínuo de aperfeiçoamento. Nessa linha, Rosanvallon tem ofertado contribuições importantes sobre as metamorfoses da validade democrática e faz um contraponto ao desgaste da legitimidade democrática – absenteísmo eleitoral e redução da confiança depositada nos representantes políticos – a partir da emergência de novas figuras da legitimidade democrática.

Na semana em que se iniciou o julgamento da chapa eleitoral presidencial vitoriosa do pleito de 2014 – Chapa Dilma-Temer e que todas as atenções se voltaram para o Tribunal Superior Eleitoral, suprema instância da justiça eleitoral brasileira, analisar uma das figuras que integra a legitimidade contra-democrática é algo bastante oportuno.

As cortes supremas e instituições jurídicas máximas são denominadas por Pierre Rosanvallon como figuras que compõem a legitimidade de reflexividade democrática, elas constituem um conjunto de instrumentos de vigilância do bem comum e dos governos, e concorrem para a garantia do exercício da cidadania e para a legitimidade política.

Assim como as demais – legitimidade de imparcialidade e legitimidade de proximidade – a legitimidade de reflexividade deriva-se de uma postura republicana pautada pelo distanciamento de posições partidárias e de interesses particulares. Em face de um quadro político marcado por uma crise institucional e por uma profunda crise ética e moral da política, as instituições de reflexividade adquiriram uma elevada projeção no cenário nacional.

O Ministério Público Federal, a Procuradoria Geral da República e o Supremo Tribunal Federal jamais apareceram tanto no noticiário desde o julgamento do Mensalão. A suprema corte do país tem sido, de modo sistemático, interpelada, acionada e convocada a se manifestar sobre demandas tanto dos poderes legislativos e executivo quanto da sociedade, assim como a julgar crimes cometidos por agentes públicos.

Ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal e os seus membros têm sido, constantemente, alvo de críticas e de perda de prestígio por parte da sociedade civil, basta lembrar-se de alguns dos cartazes presentes em manifestações ocorridas recentemente no país, a exemplo daqueles que pediam o fim da instituição.

No início do ano, em janeiro, a morte do excelentíssimo magistrado Teori Zavascki, membro da suprema corte do país, alimentou ainda mais o interesse midiático e da população em relação ao STF, assim como despertou um triplo sentimento de perplexidade, consternação nacional e de suspeitas sobre as possíveis causas do acidente aéreo responsável por ceifar a vida do renomado jurista.

Após a morte de Zavascki o poder executivo indicou, mesmo diante de mobilizações contrárias, o nome de um dos seus ministros para ocupar ao cargo. Uma candidatura alternativa simbólica chegou a ser apresentada à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal. No entanto, como se sabe, a indicação de um nome para fazer parte do STF é uma prerrogativa constitucional do presidente da República, uma decisão que deve ser validada pelo Senado mediante uma sabatina do pleiteante a magistrado federal.

O feito é que esse processo atraiu a atenção da opinião pública e suscitou o debate entre aqueles que consideram que a iniciativa e a admissão de juristas à corte suprema deveriam contar com a participação e ser chancelada pela sociedade civil organizada.

É importante também destacar que a partir da deflagração e dos resultados apresentados pela Operação Lava Jato, responsável por trazer à tona diversos atos exclusos, delituosos e criminosos praticados por vários agentes públicos, a juízes e promotores tem sido atribuído o papel de verdadeiros paladinos ou a própria personificação das deusas romanas e gregas da justiça, Justitia e Dice.

Esses acontecimentos, os seus desdobramentos e a posição de destaque adquirido nos noticiários nacionais têm contribuído para que o público em geral passasse a aprender e a compreender o papel das instituições de reflexividade nas sociedades democráticas.

De fato, diante de um contexto de desgaste da legitimidade eleitoral, novas figuras de legitimidade democrática têm se destacado como potenciais corretivos das imperfeições e degenerações nas democracias de massas. No entanto, o próprio Rosanvallon faz um alerta sobre a possibilidade dessas figuras de legitimidades se degenerarem.

Essa é uma questão bastante importante e que deve ser alvo de vigilância e avaliação permanente. A conduta dos agentes públicos deve ser observada e julgada se condiz com o seu cargo e função. Exige-se que a impessoalidade seja uma marca dos atuais paladinos da justiça, no entanto, comportamentos alheios a esses princípios como o encontro e a amizade entre réu e juiz ou a nomeação de aliados políticos para ocuparem importantes cargos do poder judiciário põem em xeque a própria ideia de legitimidade política, além de ser uma afronta aos princípios éticos e morais, bem como um deboche contra a sociedade em geral.

Esses acontecimentos assim como a tendência à politização do judiciário servem de munição para aqueles favoráveis à eliminação do STF. Não se deve questionar o papel das instituições judiciárias, haja vista que a suprema corte no Brasil tem dado sinais de estar mais atenta, em sintonia e acima de posicionamentos religiosos em suas decisões. Todavia, os problemas apontados acima se constituem em fortes ameaças à democracia.

[1] Bourdieu, Pierre. O mistério do ministério: das vontades particulares à vontade geral”. In: Canêdo, Leticia Bicalho. O sufrágio universal e a invenção democrática. São Paulo, Estação Liberdade, 2005 p. 23-33.

* Sérgio Borges é geógrafo e doutorando em Geografia na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)