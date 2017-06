Saudação para o Bispo de Cachoeiro de Itapemirim, ao clero e ao povo de Deus!

Cardeal Orani Tempesta * Tamanho do Texto: +A -A

Deus visita a Diocese de Cachoeiro do Itapemirim e oferece um grande tesouro para a Igreja, como se referiu o “anjo da igreja que caminha nessa diocese”. O Papa Francisco olhou com predileção para um filho desta Circunscrição Eclesiástica e, neste dia 07 de junho, houve por bem elevar ao sagrado episcopado o Reverendo Monsenhor Juarez Delorto Secco, nascido em 04 de julho de 1970, nesta cidade, no seio de uma família genuinamente católica. Nossa ação de graças aos seus pais: Sr. Alfredo Secco e dona Marcelina Delorto Secco que, desde a tenra idade, incutiram na alma de seu filho os valores do Evangelho e uma educação voltada para os valores do Reino de Deus. Aos seus pais e seus familiares a nossa gratidão por terem, em 26 de julho de 1970, batizado seu filho e inscrito no livro da vida, como filho obediente da Santa Mãe Igreja.

À Diocese de Cachoeiro do Itapemirim, ES, que gerou para o sacerdócio ministerial nosso futuro bispo auxiliar, a nossa imensa gratidão de ação de graças. Na pessoa do Excelentíssimo e Reverendíssimo DOM DARIO CAMPOS, OFM, queremos nos unir em alegria por nos conceder esta graça de um precioso colaborador como bispo auxiliar.

Caríssimo irmão Dom Dario Campos, OFM, que o seu vivo testemunho de autêntico filho espiritual do Seráfico Pai São Francisco continue sendo um belo exemplo ao novo bispo, na singeleza de um estilo de vida franciscano. Que esse exemplo possa, no estilo de São Francisco, animar o nosso futuro Bispo Auxiliar, como sucessor dos apóstolos, a ir ao encontro do povo para curar as feridas daqueles que sofrem e, no anúncio, vivência e testemunho do Evangelho, ser um homem aberto para a Evangelização e animado na tarefa de fazer acontecer o Reino de Deus, que é de justiça e de paz.

Na sua pessoa, caríssimo Dom Dario Campos, OFM, peço que transmita a todo o presbitério de Cachoeiro do Itapemirim, aos diáconos permanentes, aos seminaristas, aos religiosos e religiosas, a todas as forças vivas do laicato diocesano, bem como a todo o povo de Deus que peregrina nesta Diocese, nossos agradecimentos a Deus por ter nos concedido um filho caríssimo como colaborador para santificar o povo de Deus no Rio de Janeiro.

O Papa Francisco tem insistido que: “A nova Jerusalém, a cidade santa (cf. Ap 21,2-4) é a meta para onde peregrina toda a humanidade. É interessante que a revelação nos diga que a plenitude da humanidade e da história se realiza numa cidade. Precisamos identificar a cidade a partir de um olhar contemplativo, isto é, um olhar de fé que descubra Deus, que habita nas suas casas, nas suas ruas, nas suas praças. A presença de Deus acompanha a busca sincera que indivíduos e grupos efetuam para encontrar apoio e sentido para a sua vida. Ele vive entre os citadinos, promovendo a solidariedade, a fraternidade, o desejo de bem, da verdade, de justiça. Esta presença não precisa ser criada, mas descoberta, desvendada. Deus não Se esconde daqueles que O buscam com coração sincero, ainda que o façam tateando, de maneira imprecisa e incerta”. (Cf. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, n. 71).

Assim, experimentando no trabalho pastoral, na escuta do povo de Deus e na santificação da comunidade da Catedral de São Pedro Apóstolo de Cachoeiro do Itapemirim, Monsenhor Juarez Delorto Secco será um dedicado colaborador a nos ajudar, dentro da complexa realidade desta grande cidade, a testemunhar o Ressuscitado.

Que São Pedro Apóstolo, padroeiro da Sé de Cachoeiro do Itapemirim, conceda a esta Igreja Particular muitas graças, santas vocações sacerdotais, religiosas e ministeriais para que possamos continuar proclamando o Evangelho para restabelecer a dignidade da vida humana.

Em comunhão de preces, De Vossa Excelência, Devotadíssimo no Senhor.

* Orani João, Cardeal Tempesta, O.Cist. Arcebispo Metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro, RJ