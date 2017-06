Trânsito vigiado, só, não basta

Celso Franco Tamanho do Texto: +A -A

Com o título “Trânsito vigiado”, a grande mídia apresentou matéria de meia página, analisando a enorme arrecadação e o não menos assustador número de multas aplicadas no trânsito altamente indisciplinado de nossa cidade. Exibe, na mesma matéria, opiniões de interessados em cooperar com o poder público, estivesse ele preparado para exercer a complexa responsabilidade de gerenciar o trânsito urbano. A culpa não é deles, é dos currículos preparatórios para exercer esta responsabilidade, com a ausência do ensino da filosofia da “ciência do controle do trânsito”, primordial para viver o problema. Talvez a minha dificuldade de diálogo com os que, momentaneamente, detêm o poder, seja a diferença de enfoque na abordagem do problema. A filosofia sempre deve preceder à ciência, sempre me ensinaram meus mestres europeus e, o pior , ensinaram-me detalhadamente a entende-la. Gostaria imensamente de poder, por meio de conferências, completar, ou melhor, corrigir o enfoque do problema dos atuais responsáveis pelo nosso trânsito assassino do “dia a dia”. Não se esqueçam de que, na avaliação internacional do comportamento do trânsito, em qualquer cidade, um excesso de multas se traduz numa administração precária no modo de fazê-lo, na medida em que a disciplina depende da sinalização inteligente e bem vigiada, pela presença do agente da lei, não apenas do equipamento eletrônico. Afinal, o policiamento de trânsito deve ser preventivo, a punição após a infração cometida pode acarretar em desastre.

Assisto, horrorizado, à intromissão de políticos na administração do trânsito, quando nada sabem a seu respeito. Confirmam o que sempre afirmei, desde os primeiros dias em que tive, sob minha responsabilidade, os destinos do trânsito do “finado” Estado da Guanabara, em 1967: “O grande mal é que se torna muito difícil se gerir o trânsito, com a influência de interesses políticos, mas, desgraçadamente, é muito fácil se fazer política com o trânsito”. Ao longo dos tempos os fatos têm me dado razão.

Como “pedra fundamental”, sobre a qual se pode construir uma sólida política de controle do trânsito, a recomendação filosófica de Sir Alker Tripp, legendário diretor de trânsito de Londres, na década de 30, quando disse e cumpriu: “Na administração do trânsito, tudo que se puder obter através medidas construtivas, não deve ser imposto mediante restrições legais”.Tão importante é esta recomendação que a mandei colocar, num imenso painel em gesso esculpido, na escada de acesso às dependências do antigo prédio do Detran. É desnecessário registrar que foi retirado assim que saí. Pobre trânsito do Rio...

A matéria, muito bem escrita, que enfoca esta distorção administrativa, elege, por estatística, o excesso de velocidade como o maior fator de infrações. Seria de estranhar se assim não fosse. A sinalização semafórica, com a sua instalação de sinais “cegos” e, por força de consequência, “burros”, defasados em relação ao real perfil do tráfego, com uma coordenação que incentiva ao individualismo e à velocidade, não se poderia esperar outra coisa.

Em 1969, visitei, a convite da Siemens, todas as suas instalações semafóricas, na Alemanha, sob comando do tráfego real e, com a sinalização sequencial de regulagem dos seus sinais, gerando no motorista o hábito e o reflexo de andar em grupo e na velocidade da regulagem sequencial, deram como resultado um respeito absoluto aos limites de velocidade. O motorista é um “primata” condicionado, pelo principio do PIEV, já explicado no artigo anterior, segundo o livro “O macaco nu” do psicólogo inglês Desmond Morris, onde enfatiza que o ato de buzinar é igual ao do cachorro que late reclamando um espaço que julga lhe pertencer. Neste estágio também faziam parte colegas do Departamento de Trânsito de Buenos Aires que, ao regressarem, tiveram meios de implantar na sua capital o que tínham aprendido. Até hoje, se você vai até Buenos Aires, irá ver como o tráfego flui sem excessos de velocidade e sem avanço de sinais, que lá são inteligentes. Só fecham quando devem fechar, e não “burramente”, para ninguém passar, principalmente altas horas da noite.

Se a todas estas mazelas, que me envergonham, acrescentarmos que o nosso Código de Trânsito só pune, não cria condições de condicionar para o bom comportamento, temos o cenário perfeito para o quadro apontado na matéria publicada e que, eu, infelizmente, não creio que irá mudar tão cedo.

Afinal, a arrecadação é fantástica, e o dinheiro sempre tem razão, precedendo inclusive, a tão desprezada filosofia...