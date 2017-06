A Reforma da Previdência e a Reforma do Estado

René Garcia Jr * Tamanho do Texto: +A -A

Ao longo dos últimos meses, estamos sendo bombardeados diariamente com opiniões, teses e discursos sobre a necessidade de reforma da Previdência Social, em especial na necessidade de fixação de uma idade mínima para a aposentadoria , sendo fixada uma idade de 65 anos, como o alvo. A celeuma sobre o assunto é explicável por algumas razões: Primeiro de fato o tema é complexo e de difícil entendimento e compreensão. Segundo a versão oficial é extremamente mal formulada. Terceiro as propostas escondem em sua analise a existência de profundas assimetrias no resultado final das mudanças em propositura. Quarto, fica evidente que uma casta de privilegiados, servidores da União, Estados e Municípios, continuaram usufruindo regalias e aposentadorias especiais, contra uma tendência de busca de isonomia e equidade, entendida como um valor universal. Por fim, a própria magnitude da crise, exposta no longo período de recessão, serve para agravar a receita fiscal e deteriorar o tamanho do déficit fiscal, em sua trajetória ate agora explosiva.

Sendo certo que ao longo dos últimos dois anos, enquanto a taxa de desemprego sobe de um numero de 6,4 % para os atuais 13,9 %, como reflexo de uma quantidade de 14,3 milhões de desempregados aliados a mais de 10 milhões de trabalhadores excluídos da atividade formal da economia, o que representa o tamanho do processo recessivo expresso na perda de quase 12% na renda per capita nacional. O setor público concedeu aumentos e vantagens aos seus servidores em montantes acumulados que alcançaram a marca de 8,5 % de ganho real.

O que por si, só anuncia a enorme dificuldade de compreensão do processo de ajuste em proposição, mas uma vez, o setor privado, empresas, trabalhadores e aposentados, são chamados a pagar pelo custo de recuperação e os encargos do desequilibro explícito do setor público, sem que absolutamente nada de exemplo seja dado ou revelado pelo Estado.

O número do desastre fiscal também impacta sobre o volume de investimento publico, reduzido a praticamente um terço do valor de referência médio dos últimos cinco anos.

Mesmo uma eventual recuperação da economia, como atestam os números de expansão do PIB trimestral, pode ter pouco impacto sobre a formação de novos empregos e o aumento do volume de investimentos, em função do excesso de capacidade da indústria e a percepção de que a recuperação pode não ser definitiva, em decorrência da instabilidade política e os altos encargos dos custos financeiros.

De concreto, o que podemos adiantar é que a exposição de motivos inseridos na proposta de reforma da Previdência, em debate no Congresso Nacional, aponta para uma direção correta, sem que, contudo, a distribuição dos ônus e o vislumbrar de uma posição de mudança seja clara e socialmente justa.

Ficando aos olhos do povo a percepção de que a ausência de compromisso com a expressão da vontade popular e o sinal de responsabilidade coletiva, inerente à função de um mandatário, pode explicar uma opção preferencial da reforma em andamento, sem que haja a necessidade do consentimento da maioria da população.

Nesse aspecto, a ausência de legitimidade do titular do Executivo e do Legislativo pode frear eventuais avanços sobre o tema e, por consequência, adiar a consolidação de recuperação da atividade economia, e do nível de emprego, portanto uma diminuição no déficit público em especial das receitas de contribuição social pelos trabalhadores e empregadores.

• Economista