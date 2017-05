Homenagem a um saudoso funcionário

Celso Franco Tamanho do Texto: +A -A

Vejo na grande mídia que, em medida muito oportuna, a Secretaria Municipal de Transportes vai reformular o trajeto das linhas de ônibus, mais uma vez com o propósito de melhor atender o interesse público. Aliás, é o eterno conflito entre o interesse público e o interesse do lucro. Este fato transforma uma operação técnica, em mexer num”vespeiro”. Por causa deste detalhe, permita-me lhes narrar um caso, ao mesmo tempo prestando uma homenagem de saudades, a um funcionário exemplar.

Quando fui “Rei”, no final da década de 60, ao assumir o Detran, seguindo a tradição naval, cujo serviço ativo acabara de deixar, percorri todas as dependências do meu novo “comando”, a fim de conhecer os meus novos “comandados”. Ao percorrer as dependências da Divisão de Policiamento, chamou-me a atenção a figura austera de um senhor de meia idade, bem vestido, de terno e gravata, sentado num canto da sala. A ele me dirigi, seguindo-se o seguinte diálogo:

“Como o senhor se chama e quem lhe nomeou para o Detran?", perguntei eu.

“Coronel Fontenelle”, respondeu o senhor Augusto Calzavara, do alto dos seus mais de 60 anos.

“Começamos bem", respondi e, acrescentei: “Qual era a sua atividade anterior?”

“Fui superintendente da Light, para os seus serviços de ônibus e bondes, durante 29 anos”, respondeu.

“Por que está aqui, na Seção de Policiamento?”, perguntei, curioso e surpreso.

“Não sei, puseram-me aqui após a saída do coronel”, respondeu.

Imediatamente transferi o senhor Calzavara para a Divisão de Engenharia, e o seu Diretor, engenheiro Gerardo Penna Firme, jamais alterou desvio de linhas de ônibus sem consultar aquele verdadeiro ARQUIVO VIVO do então serviço de transportes de massa da cidade, até bem poucos anos, exclusivamente operado pela Light.

Não é preciso dizer que Gerardo e eu ganhamos um amigo grato, de uma fidelidade “canina” e uma utilidade sem preço.

Hoje, não mais existe este auxílio inestimável, até porque a malha viária modificou-se, mas será indispensável a pesquisa das necessidades dos usuários, ainda sujeitos aos elevados preços de suas passagens, até que o governo municipal tenha a coragem cívica de adotar o sistema de Utilização Racionada das Vias, o URV, capaz de subsidiar as passagens de ônibus, até a sua gratuidade.