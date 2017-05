PRF recupera carro roubado e apreende duas armas na Dutra

Tamanho do Texto: +A -A

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro roubado e apreendeu duas armas em uma abordagem na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite de sexta (12). O automóvel havia sofrido um acidente e estava capotado às margens da via.

A apreensão se deu quando a equipe do grupo de patrulhamento tático da 1º Delegacia da PRF foi avisada por usuários da via que um VW/Gol, de cor vermelha, havia se acidentado no Km 189 da Dutra, sentido Rio de Janeiro. Ao chegar no local, foi verificado que o carro havia capotado e não havia vítimas. Após consultas nos sistemas de segurança, constatou-se que o veículo havia sido roubado em 4 de maio de 2017 na cidade do Rio de Janeiro.

Ao verificar o interior do carro, os policiais encontraram uma espingarda de calibre 12 sem numeração com sete munições e um revólver da marca Taurus de calibre 32 com duas munições.

Um usuário da via relatou aos policiais que havia presenciado o VW/Gol, momento antes do acidente, tentando assaltar um caminhão. Diante da informação, a equipe do GPT realizou buscas no local a fim de encontrar os assaltantes, porém não obteve êxito.

As armas e as munições foram encaminhadas a 55° DP (Queimados), para os procedimentos legais. E o veículo encaminhado ao pátio do Posto da PRF, localizado na Pavuna.