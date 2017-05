Hoje, 71 anos do fim da 2ª Guerra Mundial

Reinaldo Paes Barreto* Tamanho do Texto: +A -A

Poucos se lembram, mas comemora-se, hoje, 71 anos do fim formal da Segunda Guerra Mundial. Foto do almirante alemão Karl Donitz assinando a capitulação total do III Reich. Na verdade, entretanto... confira abaixo.

Mas a história "é um pouco outra", e interessante. Confira os bastidores!

O primeiro ato aconteceu, na verdade, um dia antes, em Reims, na França. Ou seja, o primeiro documento de rendição (Act of Military Surrender) foi assinado pelo general também alemão Alfred Jodl, chefe do Estado-Maior da Wehrmacht, em 7 de maio de 1945, no quartel-general americano de Reims (leste da França).

A foto sobre o fim da 2ª Guerra Mundial

Do lado dos vencedores, a ata foi rubricada pelo general Walter Bodell-Smith, chefe do Estado-Maior do general Dwight Eisenhower, comandante supremo das Forças Aliadas, pelo general soviético Ivan Susloparov e pelo general francês François Sevez, chefe do Estado-Maior do general Charles de Gaulle (este assinou-o na qualidade de simples testemunha).

A segunda capitulação -- a histórica -- foi firmada em 8 de maio, em Karlshorstla, na periferia de Berlim, na Escola de Engenharia Militar da Wehrmacht, onde tinha sido instalado o QG das forças soviéticas.

Esta cerimônia, exigida por Joseph Stalin e presidida pelo marechal Georgi Yukov, começou em 8 de maio quase à meia-noite (ou seja, já era dia 9 de maio, em Moscou, devido à diferença de fuso), mas terminou em 9 de maio à 0h45. Este documento -- definitivo da capitulação da Alemanha nazista -- foi assinado pelo marechal Yukov, pelo o marechal britânico Arthur William Tedder, em nome do comandante supremo do Corpo Expedicionário Aliado na Europa, e, como testemunhas, pelo general francês De Lattre de Tassigny e pelo general norte-americano Carl Spaatz.

O texto - bastante similar ao documento firmado em Reims - indicava que a Alemanha seria "completamente desarmada", que os navios e equipamentos militares não deviam ser destruídos e, finalmente, precisava que a ata tinha sido redigida em inglês, russo e alemão, mas que apenas os textos em inglês e russo deveriam ser considerados autênticos.

Em Londres, em 7 de maio, o então primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, se preparava para proclamar o fim da guerra na Europa, após a assinatura da capitulação alemã de Reims. Seu discurso estava pronto e ele falaria às 15h, pela BBC, e depois às 18h. Nada aconteceu.

Essa demora, de acordo com os arquivos da BBC, obedeceu aos esforços do general Eisenhower para retardar o anúncio oficial, a fim de "implementar uma declaração simultânea em Londres, Washington e Moscou".

Finalmente, em 8 de maio de 1945, às 15h, Churchill anunciou a capitulação alemã, pela BBC. Seu discurso foi lido ao vivo de sua residência oficial, situada no número 10 de Downing Street. Churchill deixa residência a caminho do Parlamento britânico.

Churchill acabou escolhendo o mesmo lugar simbólico, onde em 3 de setembro de 1939, após a invasão da Polônia, seu predecessor Neville Chamberlain anunciou a declaração de guerra à Alemanha nazista.

Ao terminar sua mensagem, Churchill apareceu em público para saudar a imensa multidão em delírio que festejava o fim da guerra. Disse, sobriamente: essa vitória é de vocês. God bless you all!

Inglês é assim. Só fala (muito) quando precisa.

* Reinaldo Paes Barreto é ex-colunista e blogueiro do JB Online, e Diretor de comunicação da Secretaria Estadual de Turismo RJ