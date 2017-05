A Transoceânica e o trânsito - mobilidade urbana

Coronel Paulo Afonso Cunha Tamanho do Texto: +A -A

A inauguração próxima de uma importantíssima página na história desta cidade, a TRANSOCEÂNICA, com seus dois monumentais e moderníssimos Túneis, dotados de belíssima ciclovia, vai reesquadrinhar toda circulação de veículos em Niterói, além de somatizar, um novíssimo cenário paisagístico à singular arquitetura natural da queridíssima metrópole.

Com a mesma demanda de veículos e pessoas, nos dois sentidos, o cidadão niteroiense disporá de mais uma opção de deslocamento entre regiões, plenamente capaz de absorver, certamente, uma quantidade de veículos igual ou maior que a hoje existente.

É cristalino que serão alocadas diuturnas operações garantidoras da imediata desobstrução de leitos de vias nos casos de acidentes, enguiços e até esvaziamento de pneus, minimizando tempo de restrição ou diminuição do espaço da “novel” via de trânsito rápido, como definida no art. 61 da Lei de Trânsito.

É lógico que eventuais acidentes, mesmo diante do representativo grau de segurança viária proporcionado pela modernidade da via, deverão ser imediatamente atendidos e, após o socorro às possíveis ou eventuais vítimas, removidos do leito da via para espaços apropriados nos acostamentos, precedendo a retirada total.

O moderníssimo Centro de Controle Operacional instalado no acesso da Fazendinha, no Cafubá, garantirá o monitoramento durante 24 horas de todos os dias, com a plena integração ao Centro Integrado de Segurança Pública.

O controle do oxigênio e da ventilação interna contará com um gerador próprio, capaz de suprir quaisquer eventuais quedas na energia elétrica. Tudo digitalizado.

Não há espaço nesta obra (e acho que na vida também) para qualquer pensamento que não seja de regozijo, satisfação e alegria pela efeméride estrutural à quadricentenária Niterói, que é a entrada em operação, a tempo recorde para os padrões brasileiros, dos túneis da TRANSOCEÂNICA.

Parabéns efusivos a todos os responsáveis por mais esta maiúscula vitória da cidade-sorriso.