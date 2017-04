Tarcisio Padilha Junior Tamanho do Texto: +A -A

As discussões nos balcões dos cafés de outrora ou as manifestações nas redes sociais aí estão para demonstrar que o povo intuitivamente descrê de políticos que se agarram à necessidade de “estar em harmonia com as bases.”

Se o debate político se restringe a situações, ao invés de se organizar em torno de princípios, perde substância.

A partir de então, a midiatização da vida política traduz simplesmente a evolução de uma sociedade na qual a sucessão efêmera de percepções vem substituindo a consciência de um destino comum vivido através do tempo.

Fragmentação de imagens e assuntos, desagregação do tempo, simplificação das percepções resumem o todo. Tudo depende do ângulo pelo qual o problema é realmente apresentado, uma vez que complexidade aborrece, e um argumento que não é passível de ser resumido em uma só frase aparentemente hoje não existe para a mídia.

O sentimento trágico do exercício da política em nosso país, mais vivido do que pensado, pelo povo em geral, permite compreender a ambivalência que caracteriza a atividade coletiva atualmente. O pessimismo é precisamente a expressão dessa sabedoria do povo que descrê das verdadeiras intenções dos políticos em geral.

Os meios tecnológicos encorajam a proliferação de lugares-comuns, e sobretudo de opiniões sem fundamento. Mais do que nunca, precisamos compreender o que lemos e saber refletir criticamente sobre o que compreendemos.

* Engenheiro