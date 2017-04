Campanha genial

Celso Franco Tamanho do Texto: +A -A

Recebi, como importante cooperação, uma mensagem via Internet na qual é demonstrada uma campanha altamente eficaz, a fim disciplinar o pedestre ao atravessar uma rua, mesmo na faixa, lançada em Paris. Note-se que, em todo o continente europeu, o pedestre é protegido na faixa, cujo atropelamento é crime inafiançável. Em compensação, o atropelamento fora da faixa isenta de culpa o motorista, caso não esteja sob efeito etílico ou drogado. Tudo apoiado pelo conhecimento indispensável do legislador de que o pedestre que o motorista atropela é aquele que ele não viu.

Nos bons temos em que se comemorava a Semana do Trânsito, com seriedade e objetividade, havia medidas no Rio nas quais se enfatizava a segurança da travessia de pedestres a fim conscientiza-los, pois que sempre prefere a “lei do menor esforço”, sendo que no Rio é uma verdadeira praga, graças à punição utópica do Código de Trânsito de prever a multa do pedestre. Somente a falta de conhecimento da reação do ser humano poderia ter inspirado esta tolice, aliada ao desconhecimento da norma básica de uma administração de trânsito eficaz de que: “Tudo que se pode conseguir através medidas construtivas, não deve ser imposto mediante restrições legais”. Onde o policiamento é eficaz e presente, como na Alemanha, nem ouse atravessar com o sinal fechado para você. Estará sujeito a ter o seu braço seguro por um policial e ao trazê-lo para a calçada do lado em que você iniciou a sua transgressão, acompanhada de uma descompostura que você, infelizmente e possivelmente, não entenderá uma só palavra.

Mas, voltando ao tema principal, imaginem só que os franceses colocaram um painel eletrônico inteligente, tamanho padrão de publicidade, em cada lado da faixa, que registra em foto a sua expressão de pavor e de perplexidade ao ser surpreendido, com o ruído estridente de uma freada brusca de um veículo, emitida pelo painel que fotografa e exibe a sua expressão facial, acompanhada da frase: NÃO DÊ A OPORTUNIDADE DE ENCARAR A MORTE TÃO DE PERTO. A sua foto ficará lá, lhe expondo ao ridículo e à gozação dos transeuntes, até que outro desavisado repita o seu erro.

Simples, educacional e pelo método mais eficaz, no caso de campanha de segurança de trânsito, com a apresentação de fatos reais, segundo publicação especializada sobre o assunto, do Transport and Road Research Laboratory, situado em Crowthorne, nos arredores de Londres.