Justiça Tributária e Justiça Social    

Antônio Marcos Capobianco * Tamanho do Texto: +A -A

Mesmo com o salto de desenvolvimento social havido de 2003 a 2015 continua alarmante a dimensão da exclusão social no Brasil. A ortodoxia econômica seguirá trombeteando a criação de empregos como a eterna panaceia. Já não seria, ainda que não tivesse pela frente as inarredáveis crises do capitalismo, com as recessões, retrações, depressões e as recidivas de “saneamento” neoliberal, e mesmo que não lhe fossem inerentes o “contingente de reserva” e desemprego estrutural (vêm aí caminhões e táxis sem motoristas).

De 1854 a 2008 os EUA passaram por 33 crises, incluindo a crise do sub-prime de 2008, venal lá fora e aqui. Dilma viu-se premida a dançar a realpolitk com Levy no ritmo dos subsídios,do congelamento de tarifas e das desonerações fiscais de mais de R$100 bipara empresas e mais de R$300 bi pagos aos rentistas, potencializando a crise e o déficit nas contas públicas, com commodities em queda e baixa arrecadação. Temos hoje 53,9 milhões de brasileiros na pobreza, sendo 21,9 milhões de indigentes. 33% das famílias são “sem teto ou moradia adequada”. Número 1 em homicídios, temos a quarta maior massa carcerária do mundo. Por outro lado, 5.000 famílias mais ricas (0,001% da população) detêm uma riqueza equivalente a 42% do PIB. Em 2013 já era de R$2 trilhões.

Um grupo - que caberia num estádio de futebol -, de 71.440 pessoas, detêm 14% da renda e 22,7% (R$1,2 trilhão) do patrimônio nacionais e pagam “zero” de IR sobre lucros e dividendos. Enquanto o assalariado que ganha R$5 mil por mês paga 27,5% de IR o graúdo paga 6,51%, uma vez que 65,8% de sua renda é isenta. Em 2012 a rubrica lucros e dividendos alcançou a quantia de R$ 207 bilhões. Se tributada a 27,5% daria R$57 bilhões. Esta isenção dos ricos de pagar imposto sobre lucros e dividendos começou no governo do PSDB (FHC/1995). Já o imposto sobre o patrimônio equivale a menos de 3,5% da arrecadação. E os pobres pagam mais impostos que os ricos relativamente à renda por que metade da carga tributária (49,7%) é concentrada em impostos indiretos sobre o consumo de produtos e serviços e alivia nos impostos diretos sobre o patrimônio (3,85%) e a renda (17,8%).

O peso do IRPF na arrecadação tributária total equivale a 7,6% no Brasil, enquanto passa de 50% em outros países. O IR é altamente regressivo e é a classe média, a faixa entre 20 e 40 salários mínimos, que paga mais.Além da progressividade, a verdadeira justiça tributária se dará com: o fim da absurda isenção a bens de alto valor como iates, lanchas, jatos, helicópteros; novo imposto sobre heranças, que é hoje de apenas 3,86% (40% no Reino Unido); a repatriação séria de recursos não declarados e a repressão dura a todos os crimes contra a ordem tributária.

A sonegação de impostos já passa de R$339 bi em 2016, sendo 80% disso via lavagem de dinheiro por grandes empresas. Entretanto, o perfil do nosso atual Congresso não autoriza bom agouro. Os deputados federais receberam R$5,1 bilhões de empresas. Dez delas elegeram 70% dos 513 deputados em 2014. E 70% são fazendeiros e empresários. Além de um congresso encilhado os privilegiados contam com think tanks, economistas de bancos, acadêmicos e colunistas que ancoram o status quo. Perseveram no ardil da demonização do imposto, turvando a discussão sobre “como é pago” e seu atual caráter regressivo e concentrador de renda.Desses fulcros ideológicos a formatar a falsa consciência (com o solerte recurso a “patos amarelos”, “impostômetros” etc.) sai, por exemplo, o discurso segundo o qual os ricos não devem pagar IRPF sobre dividendos, pois que já pagam IR como pessoa jurídica. “Fuga de investidores, capitais e patrimônios” e o “trickeldown” (“o enriquecimento dos graúdos seria distribuído a toda a sociedade”) são o estribilho vulpinoda cantilena. Estudo do FMI de 2015 refuta a falácia.

O próprio FMI e cinco ganhadores do Prêmio Nobel reconhecem a premência de políticas de distribuição de renda. Prevê a OXFAM que em 2016 1% da população mundial terá mais dinheiro que os outros 99%. Cardeal será a mobilização nacional pela centralidade da questão e por Iniciativa Popular de Lei pela Progressividade e pela Justiça Tributária. Ou ficamos só com o ajuste pelas despesas e com esta proposta anódina de reforma de Temer, sacrificando ainda mais a base da pirâmide.

* sociólogo, é autor de Relações Intergovernamentais na Metrópole–Adequação Institucional para a Ação (Instituto de Estudos Avançados-IEA/USP-SP).