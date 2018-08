Homem morre ao trocar tiros com policiais no Rio

Um homem morreu nesta quarta-feira (15) após trocar tiros com policiais militares no complexo do Viradouro, em Niterói, na região metropolitana do Rio. A identidade não foi revelada.

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Batalhão de Choque realizavam uma operação na área conhecida como Chiqueirinho quando foram recebidos a bala por traficantes.

Um suspeito foi ferido e chegou a ser levado para o Hospital Municipal Carlos Tortelly, mas acabou morrendo. Com ele, foi encontrada uma pistola.