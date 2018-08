Comitiva de James Mattis acorda com tiros

A comitiva militar do secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, foi acordada às 4 horas da madrugada de ontem por um tiroteio nas favelas Chapéu Mangueira e Babilônia, no Leme, na Zona Sul da cidade, vizinha ao hotel onde eles estavam hospedados, no mesmo bairro. Uma fonte da comitiva, que preferiu não se identificar, disse ter acordado pensando que se tratava de um pica-pau, segundo o jornal o Globo. Alguns deles chegaram a se indagar se aquilo não seria uma provocação, pela primeira visita do chefe do Pentágono de Donald Trump à cidade. Na véspera, em reuniões em Brasília, Mattis ofereceu mais cooperação ao Brasil na luta contra o narcotráfico internacional,.