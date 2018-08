Caso Marielle faz cinco meses sem solução e autoridades não se entendem

Um dia após o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmar que a Polícia Federal já tem uma equipe definida para atuar na apuração sobre a execução da vereadora Marielle Franco (PSOL), que completou, ontem, cinco meses sem elucidação, e a Secretaria de Segurança do Rio silenciar sobre a hipótese, alegando que “não vai divulgar informações sobre a investigação, que está sob sigilo”, ontem foi a vez do procurador-geral de Justiça, José Eduardo Gussem, se manifestar a respeito. Gussem lembrou que, como o estado está sob intervenção federal, por meio do decreto 9.288/2018, “cabe ao interventor avaliar a participação e contribuição da Polícia Federal nas investigações feitas pela Polícia Civil” e acrescentou que o órgão tem total competência para investigar infrações penais “relativas à violação dos direitos humanos”.

O procurador encaminhou oficio ao Ministério da Segurança Pública informando que o Ministério Público (MP) vem acompanhando os trabalhos da Polícia Civil de investigação da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Na nota, o procurador diz que “o decurso do prazo de cinco meses sem elucidação dos crimes está associado às circunstâncias em que foram praticados”.

Anistia cobra respostas

A Anistia Internacional, no dia em que se completam cinco meses da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, pede respostas às autoridades da área de segurança sobre os mandantes e responsáveis pela execução. Os dois foram executados no bairro do Estácio, na região central do Rio, quando Marielle retornava de um encontro com mulheres negras. Após cinco meses, às vésperas de começar o processo eleitoral, não há respostas sobre os autores, os mandantes e a motivação do assassinato da quinta vereadora mais votada da cidade nas eleições de 2016.

Em nota, a diretora executiva da organização não governamental (Anistia Internacional), Jurema Werneck, diz que cinco meses depois do assassinato de Marielle Franco ainda não se tem respostas sobre quem a matou. “É grave que se inicie um processo eleitoral sem que se descubra quem são os responsáveis pelo assassinato de uma vereadora em pleno exercício de seu mandato e quais foram as motivações. O início do período de campanha eleitoral levanta a preocupação de que o caso seja negligenciado”, afirma.

Para Jurema, as autoridades e instituições do sistema de Justiça Criminal devem garantir que as investigações sobre o assassinato de Marielle não sejam colocadas de lado durante o período de campanha eleitoral. “Marielle era defensora de direitos humanos e vereadora na segunda maior cidade do país. Sua execução, na vigência do mandato parlamentar, significa não só um ataque aos direitos humanos, mas às instituições democráticas. Seu assassinato não pode ficar sem resposta adequada”.

A Anistia Internacional continua reiterando a urgência do estabelecimento de um mecanismo externo e independente de monitoramento das investigações, por especialistas no tema e que não tenham conflito de interesse em relação ao caso. Esse mecanismo deverá acompanhar as investigações, o cumprimento das diligências e verificar se está havendo algum tipo de influência indevida ou negligências.

Ontem, no fim da tarde, vários manifestantes foram à Concha Acústica da Uerj prestar homenagem a Marielle, cujo nome passou a ser adotado naquele local da universidade. A placa comemorativa, com o nome da vereadora, foi descerrada pela vice-reitora da Uerj, Tânia Carvalho Netto, em cerimônia da qual participou a mãe da vereadora, Marinete Silva.