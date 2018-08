Rio: operação na zona oeste termina com uma pessoa morta e duas presas

A operação policial nas comunidades de Antares e Complexo do Rola, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, terminou com uma pessoa morta, duas presas e um menor apreendido. Os militares apreenderam duas pistolas, dois carregadores de pistola e três rádios comunicadores. Também foram recuperados três carros e três motocicletas roubados.

Dez barricadas levantadas por milicianos e traficantes foram destruídas no local, que é palco, desde o final do mês passado, de uma guerra entre os grupos.

A operação empregou 1,9 mil militares das Forças Armadas, 140 policiais militares e 45 policiais civis, com o apoio de blindados, equipamentos de engenharia e aeronaves. Os agentes cumpriram mandados judiciais, verificaram denúncias de práticas criminosas e revistaram pessoas e veículos. Eles também destroem barricadas levantadas por traficantes e milicianos.

Os militares também distribuíram folhetos que pedem a colaboração dos moradores para fazer denúncias. Foram oferecidos dois canais: um telefone para denúncias anônimas (21) 2253-1177 e um e-mail para dúvidas, reclamações, comentários e sugestões (ouvidoria.intervencao@cml.eb.mil.br).