No Rio, tiroteio no Vidigal fecha a Avenida Niemeyer

A Avenida Niemeyer, que liga os bairros do Leblon a São Conrado, ficou fechada por duas horas durante a manhã de hoje (14) devido a um tiroteio entre policiais e traficantes da comunidade do Vidigal. De acordo com a PM, agentes da base da UPP na comunidade foram atacados a tiros por criminosos. Um policial ficou ferido e foi levado para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, onde permanece internado.

A troca de tiros começou por volta das 8h53, na Rua 25 de Dezembro, no interior da comunidade, segundo o segundo o aplicativo Fogo Cruzado. Segundo a PM, após a troca de tiros, os marginais fugiram em direção à mata que circunda o Vidigal e faz fronteira com a comunidade da Rocinha.

Por volta as 12h, o tráfego voltou a fluir normalmente na avenida e ciclistas voltaram a usar a Ciclovia Tim Lopes. A UPP do Vidigal foi instalada há seis anos na comunidade.