Explosões em bancos entram na na rotina da cidade

Está entrando na rotina do Rio de Janeiro algo extremamente perigoso e violento: a explosão de bancos. Ontem de madrugada, numa agência da Caixa Econômica Federal, quatro caixas eletrônicos ficaram totalmente destruídos. As detonações ocorreram na Rua Sete de Setembro, próximo à Praça da Harmonia, na Região Portuária. Como se trata de um banco da União, a Polícia Federal assumiu o caso. No dia 17 de junho, testemunhas afirmam que bandidos tentaram fazer um estrondo na agência do Santander da Avenida Marechal Floriano, também no Centro, mas o sistema de segurança frustrou a ação dos bandidos.

O cenário de destruição na agência da Caixa Econômica Federal na Região Portuária

O mesmo banco Santander, contudo, teve três caixas destroçados, no dia 6 de janeiro, em Botafogo, na Zona Sul. Segundo a Polícia Militar disse à época, o bando conseguiu levar dinheiro de um dos caixas e fechou, por alguns instantes, a Rua da Passagem, expondo fuzis a quem passasse por ali.

Na Zona Oeste, no bairro da Taquara, no último dia 31 de julho, outro banco federal, o Banco do Brasil, foi alvo de bombas. Na madrugada daquele dia, policiais militares chegaram a trocar tiros com os ladrões, mas ninguém foi preso. Antes, o mesmo Banco do Brasil já tinha sido atingido por explosivos: no dia 30 de maio, no Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel, na Zona Norte.

Em Laranjeiras, na Zona Sul, no último dia 24 de maio, outra agência do Banco do Brasil teve alguns de seus caixas eletrônicos indo pelos ares. Vizinhos escutaram a explosão. O cenário da agência ficou semelhante ao de uma guerra. Ela ficou mais de dois meses sem funcionar.

No mesmo bairro da Zona Sul, uma agência do Bradesco teve seus caixas detonados, por duas vezes, na Rua General Glicério, esquina com a Rua das Laranjeiras, nos dias 14 de maio e 6 de maio. À época, moradores chegaram a dizer ao JORNAL DO BRASIL que as ações poderiam ser de milícias, para provocar a contratação de segurança privada, já que algumas empresas do segmento negociaram com alguns prédios, o que foi rechaçado por outros residentes. A explosão do dia 14 levou o síndico do prédio no qual a agência fica no andar térreo a chamar a Defesa Civil, a fim de vistoriar a possibilidade de ter havido algum abalo na estrutura, mas a hipótese não foi confirmada. O Bradesco também sofreu explosão em sua agência na esquina das ruas Cachambi e Honório, no Cachambi, na Zona Norte, na madrugda dia 23 de julho, quando os ladrões conseguiram fugir antes de a polícia chegar.

Pedestres observam os efeitos da explosão na Rua Sete de Setembro

Segundo uma fonte da Polícia Civil, “os bancos estão aumentando as medidas de segurança, e as bandeiras dos bancos alvos das explosões são sempre as mesmas”.

Na explosão de ontem, a porta giratória da agência ficou em pedaços. A Polícia Federal vai averiguar as filmagens captadas por câmeras de prédios vizinhos, para tentar flagrar algum suspeito nas imagens. Um comerciante disse que, a despeito de a milícia estar presente na região central, não há como dizer que a destruição da agência foi provocada por esse segmento do crime organizado. De qualquer forma, nem a Polícia Civil nem a Polícia Federal trouxeram qualquer elemento da investigação capaz de tranquilizar o carioca de que esse tipo de crime esteja com os dias contados. No Brasil, agências bancárias já foram detonadas em diferentes estados, como Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Ceará.