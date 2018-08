Ressaca atinge orla do Rio

A Marinha do Brasil informou, na manhã deste sábado (11), que ondas de até 2,5 metros de altura podem atingir a orla do Rio, até as 21h de amanhã (12).

No começo da semana, a passagem de uma frente fria pelo oceano deixou o tempo instável com chuva em diversos pontos da cidade.

Prefeitura do Rio alerta para ressaca na orla da cidade

A Prefeitura do Rio publicou, no Twitter, uma lista de recomendações aos cariocas:

- Evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca;

- Evitar a prática de esportes no mar;

- Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca;

- Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

- Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca;

- Evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia;

- Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.