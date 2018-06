Homem é baleado em confronto com a PM em Copacabana

Um homem foi baleado durante confronto com a Polícia Militar (PM) na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana (zona sul do Rio), na madrugada deste domingo (10). Ele sobreviveu e está internado, segundo a PM. Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) patrulhavam a comunidade quando o confronto teve início. Foram apreendidas uma pistola de calibre restrito e um radiotransmissor, informou a PM.

A Ladeira dos Tabajaras tem sido palco de confrontos entre traficantes e policiais. Por volta das 3h deste domingo, moradores relataram nas redes sociais a ocorrência de intensos tiroteios. Um baile funk que ocorria na favela foi interrompido quando os tiros começaram. Não houve registro de feridos.

No sábado (9) à tarde, policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) receberam uma denúncia sobre a presença de traficantes armados na rua Euclides da Rocha. Os PMs foram até lá e houve troca de tiros. Ninguém foi preso.

Um dia após as forças de segurança pública realizarem operação na favela da Rocinha, na zona sul do Rio, ocorreram tiroteios nesta manhã em pelo menos dois lugares da comunidade, a Rua Dois e a região conhecida como Cachopa. Não houve registro de feridos.