Bombeiros encontram mais uma vítima de naufrágio no Rio

O Corpo de Bombeiros confirmou que localizou mais um corpo vítima do naufrágio de duas embarcações na Baía de Sepetiba, em Itaguaí, região metropolitana do Rio de Janeiro, na última sexta-feira (8), depois que uma ventania seguida de forte chuva virou os dois pesqueiros que estavam com 21 pessoas a bordo.

>> Sobe para oito total de mortos em naufrágio no Rio de Janeiro

De acordo com a corporação, aumentou para 18 o número de vítimas resgatadas, sendo nove com vida e outras nove retiradas do mar já sem vida. As buscas pelas três outras vítimas do naufrágio, que permanecem desaparecidas, vão prosseguir nesta segunda-feira (11).

A Marinha também participa das buscas com seis embarcações, sendo uma delas de desembarque de carga geral, um helicóptero, mergulhadores e com o apoio do navio-patrulha Guaporé.