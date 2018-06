De acordo com testemunhas, agentes do Bope mataram dois civis no Bairro da Glória, próximo a Rua Cândido Mendes, na noite deste domingo (10).

As testemunhas contaram que os agentes passaram atirando, levando todos que estavam nas ruas a deitarem no chão.

Ainda segundo testemunhas, os membros do batalhão especial seguiram em perseguição até o bairro do Flamengo.

Ainda não há detalhes sobre a operação. Em breve, mais informações.