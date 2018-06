Operação em comunidades da Zona Sul fecha Autoestrada Lagoa-Barra

Na manhã deste sábado (9), forças de segurança fazem uma operação nas comunidades da Rocinha, Vidigal, Chácara do Céu e Parque da Cidade, na Zona Sul do Rio. Mais de mil agentes participam da ação, de acordo com o Comando Militar do Leste.

No começo da manhã, um forte tiroteio foi ouvido na Rocinha. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a Autoestrada Lagoa-Barra foi interditada nos dois sentidos às 6h, para ação das forças de segurança. A via foi reaberta às 7h44. Também há reforço policial na Avenida Niemeyer.

Os agentes bloqueiam rotas de possíveis fugas, checam antecedentes criminais e cumprem mandados judiciais. A Polícia Federal também está nas comunidades. Na operação, ainda são utilizados veículos blindados, helicópteros e equipamentos pesados, como escavadeiras, para liberar ruas.