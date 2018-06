Tiroteio fecha bondinho do Pão de Açúcar, no Rio

Um tiroteio entre policiais e bandidos na Urca, zona sul do Rio de Janeiro, suspendeu o funcionamento do bondinho do Pão de Açúcar, um dos principais pontos turísticos da cidade.

A operação da Polícia Militar começou por volta de 8h, tendo como alvo as comunidades Babilônia e Chapéu-Mangueira, no Leme. Segundo o jornal "Extra", a PM se deparou com criminosos armados na mata. No tiroteio, um agente ficou ferido.

Por volta de 14h30, a administração do bondinho do Pão de Açúcar decidiu suspender suas atividades por razões de segurança. O serviço, no entanto, já voltou a funcionar. O tiroteio aconteceu com o Rio sob intervenção do Exército, que ainda não conseguiu resultados concretos contra a violência no estado.