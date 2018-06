AquaRio, MAR e Museu do Amanhã lançam passaporte único

Desde ontem, visitar os museus localizados no Porto Maravilha ficou mais barato para os turistas e, principalmente, para os cariocas. O AquaRio, o Museu de Arte do Rio (MAR) e o Museu do Amanhã lançaram o Trio Boulevard, um passaporte que dá direito à visitação dos três espaços num prazo de até uma semana. O objetivo da iniciativa é estimular a frequência e incrementar a vocação turística da região, mais conhecida como Boulevard Olímpico, na zona portuária do Rio, além de promover a união de ciência, educação e entretenimento. O MAR e o Museu do Amanhã já compartilhavam um bilhete único que dava acesso aos dois por R$ 32, com um desconto de R$ 8 em relação ao preço cheio, de R$ 20 para cada um.

Arraia exibe sua graça no AquaRio: com o desconto, é como se o carioca pudesse visitar pelo valor da meia os outros dois espaços

O Aquario, porém, não mantinha nenhuma parceria e cobra R$ 100 pela inteira; R$ 80 pela tarifa promocional (para turistas brasileiros e do Mercosul); e R$ 60, para residentes do Rio. Para visitar os três, portanto, um turista de fora do Mercosul era obrigado a desembolsar, no mínimo, R$ 132; um turista brasileiro, R$ 112; e um carioca, R$ 92. Agora, se usufruírem do Trio Boulevard, gastarão R$ 120 (os dois primeiros grupos) ou R$ 60 (cariocas), o que representa uma economia que varia entre 9% e 35%. A nova modalidade de ingresso dá ainda ao visitante acesso a descontos e promoções exclusivas em estabelecimentos comerciais conveniados.

A iniciativa visa incentivar a programação cultural e de lazer no entorno da Praça Mauá, espaço de 3,5km² que, somente durante os Jogos Olímpicos de 2016, chegou a receber cerca de 4 milhões de pessoas. O Trio Boulevard passou a ser comercializado exclusivamente online, na página www.trioboulevard.com. br. O ingresso custa R$ 120 (inteira) ou R$ 60 (meia-entrada), mais taxa de serviço, e tem validade de sete dias, contados a partir da data de utilização informada no ato da compra, podendo ser utilizado de quarta a domingo. As condições para aquisição de meia-entrada estão descritas na página. No ato da compra, é gerado um voucher independente para cada equipamento, para uso individual. Além de descontos e brindes nas instituições parceiras, lojas e restaurantes participantes, o Trio Boulevard também dará direito a acesso pela “fila expressa” nas três instituições, não sendo necessário o agendamento de horário. Para cada instituição, será obrigatória a apresentação do voucher correspondente impresso e individual. Os diretores envolvidos na iniciativa festejaram o lançamento. “Com esta parceria formamos um triângulo de ativação de cultura, lazer e ciência na zona portuária, de interesse tanto do público carioca quanto dos turistas. E como tem validade de uma semana, os visitantes poderão conhecer a os três equipamentos sem pressa, com tempo também para experimentar outros atrativos da região”, afirma a diretora executiva do MAR, Eleonora Santa Rosa.