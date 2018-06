Incêndio atinge imóvel em Ipanema e interdita Viera Souto

Um incêndio atingiu um apartamento em Ipanema, na zona Sul do Rio, na tarde desta quinta-feira. O fogo foi controlado no início da noite e ainda não há informações sobre feridos.

A CET-Rio informou que a Rua Farme de Amoedo está interditada, entre a Rua Prudente de Morais e a Avenida Vieira Souto. A Avenida Vieira Souto também foi parcialmente interditada no começo da tarde, mas de acordo com o COR, o fluxo foi liberado nos dois sentidos da via.

As equipes do Centro de Operação e da Guarda Municipal estão na região para orientar os motoristas. O trânsito está intenso, mas não há congestionamento.