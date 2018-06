Forças de segurança fazem operações em Jacarepaguá, no Rio

Mais de 5 mil militares das Forças Armadas e policiais fazem nesta quinta-feira (7) operações em seis comunidades da região de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. A ação do Comando Conjunto conta com o apoio das polícias Civil e Militar, segundo informações do Comando Militar do Leste (CML), do Exército.

A ação envolve o cerco das comunidades, incursão nas favelas, remoção de barricadas e revista de veículos e pessoas. Policiais militares auxiliam na incursão e nos bloqueios de vias. Já os policiais civis fazem a checagem de antecedentes criminais e cumprem mandados judiciais.

Participam da ação cerca de 5.400 homens das Forças Armadas, policiais militares (420) e policiais civis (350). Estão sendo usados blindados, aeronaves e equipamentos de engenharia. A operação é parte das medidas da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro.