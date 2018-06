Entrevista - Rodrigo Sabatini: ‘O Lixo Zero é um conceito’

O 1º Congresso Internacional Cidades Lixo Zero termina, hoje, em Brasília, fechando a Semana do Meio Ambiente com debates e com apresentações sobre exemplos e desafios da aplicação do conceito no mundo todo. Para o presidente do Instituto Lixo Zero e representante do Brasil no Zero Waste International Alliance (ZWIA), Rodrigo Sabatini, “são exemplos de como estas comunidades assumiram o seu poder em seu território, em uma transformação virtuosa”. Em entrevista ao JORNAL DO BRASIL, ele destaca uma especificidade das iniciativas no Rio de Janeiro: as melhores práticas vêm das favelas.

O presidente do Instituto Lixo Zero e representante do Brasil no Zero Waste International Alliance (ZWIA) Rodrigo Sabatini

O que é o Lixo Zero?

O Lixo Zero é um conceito. Em resumo é uma meta ética, econômica, e?ciente e visionária para mudarmos nossos hábitos de forma a copiar a natureza, onde o que não serve para um, serve para outro, fechando o ciclo.

Como é aplicado?

Ele é aplicado de diversas formas, quer seja em uma produção ou processo mais eficiente, ou como programa de gestão de resíduos focado na gestão de recursos, aumentando a reciclagem e compostagem, diminuindo o envio e consequente custo com aterros, gerando emprego e renda, inspirando empreendedores e atraindo investidores. Ele é aplicado como modo de vida, por pessoas que desejam diminuir seu impacto sobre o planeta, levando uma vida mais sustentável, com consumo consciente e responsável. O Lixo Zero pode ser aplicado como princípio pessoal, ou programa coletivo, ou ainda, para uma cidade, um território, o planeta.

Como esse processo chega às comunidades?

É no território, na comunidade que este conceito tem sua melhor aplicação e os melhores efeitos. Ao adotar uma meta para o coletivo a partir de ações individuais e na verdade intransferíveis, como o simples ato de se responsabilizar pelo próprio consumo e pelos resíduos provenientes deste, de fazer isto por si, pela sua casa, condomínio, rua, bairro, cidade, esta comunidade está promovendo uma transformação ética enorme, que vai repercutir na economia, no desenvolvimento, na eficiência dos processos e atores da própria comunidade, além de dar a todos uma visão de futuro saudável, de progresso, de bem-estar.

Onde o conceito está mais desenvolvido?

O Lixo Zero tem mudado muitas comunidades no mundo com vários tipos de perfil: grandes, pequenas, ricas, pobres, integradas ou isoladas, estáveis ou sazonais. Temos modelos de sucessos estrondosos. São Francisco, na Califórnia (EUA), cidade de mais de um milhão de habitantes, tem um nível de 85% de desvio de aterro. A pequena cidade japonesa de quatro mil habitantes, Kamikatzu, chegou por iniciativa da sociedade civil, sem coleta, a um nível superior a 90%, com uma divisão em mais de 45 frações de resíduos. Mas temos o Nepal, Katmandu, com casos de Lixo Zero em escolas, hospitais, mosteiros, e de casa em casa, de prédio em prédio, estão rumando para uma cidade Lixo Zero. Temos ainda Capannori, uma cidade italiana de 30 mil habitantes que transformou o norte do país, hoje com mais de 270 cidades Lixo Zero, e influenciou toda a Europa.

Como está o Brasil dentro desse contexto?

Temos comunidades no Haiti, que com o exemplo do Brabat 1, batalhão brasileiro nas forças de paz, que ousou rumar para o Lixo Zero, iniciaram projetos em um lugar com uma das condições mais críticas do planeta. Em Florianópolis, temos o exemplo internacionalmente conhecido, a Revolução dos Baldinhos, projeto de saúde pública para erradicação da leptospirose, que desenvolveu um método de compostagem que hoje é modelo em muitas comunidades brasileiras.

E o Rio de Janeiro?

No Rio de Janeiro, a sociedade valoriza a comunidade, as favelas, e nelas encontramos diversos movimentos como a horta do Vidigal, o projeto Reciclação do Morro dos Prazeres, o movimento em Rio das Pedras, ou em Honório Gurgel, ou na Educap, do Morro do Alemão. Ou ainda no Ciclo Orgânico, exemplo para todo o país, ou a Favela Orgânica, da empreendedora social Regina Tchelly. Exemplos maravilhosos de cidadania. Todos imbuídos em criar um entorno melhor. Gerando emprego e renda a partir dos resíduos recicláveis ou compostáveis, influenciando, inspirando jovens empreendedores.

Quais são os impactos nas comunidades?

O Lixo Zero possibilita uma transformação mágica. A partir do momento em que o morador, o cidadão, assume a responsabilidade pelos resíduos provenientes do seu consumo, conscientiza-se automaticamente de seu papel como cidadão-consumidor, como parte da comunidade, passa a perceber e colaborar com o seu entorno, mantendo-o limpo, bonito, organizado, tripé da eficiência. Uma comunidade, um empreendimento ou um processo que têm um grande desperdício no final, não pode ser eficiente. O Lixo Zero, assim como “mantenha meu bairro lindo”, é um processo de eficiência, de prosperidade.

Como o Lixo Zero pode chegar a mais pessoas?

Esta atitude contamina pelo exemplo, o que dá a ela uma solidez muito grande, base para o surgimento de empreendimentos que ajudarão a solucionar o problema lixo. Coleta, separação, transformação, valorização, comércio. Precisamos construir um mundo novo para evitarmos que o lixo se desperdice em aterros e lixões. Precisamos de novas empresas e nos profissionais. Geramos oportunidades. Muitas e infinitas oportunidades. Tudo daquilo que hoje é um grande problema. A partir da aplicação deste conceito, de um compromisso de caminhar rumo ao Lixo Zero, que a comunidade inicia um processo de cidadania, que possibilita a diminuição da dependência e a conquista da autonomia. A autoestima, a busca pelo bem comum levam ao empoderamento político do coletivo, para a construção de uma comunidade que a própria comunidade deseja.