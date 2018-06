Rio registra 17 mortos por dia

O Rio de Janeiro é o estado brasileiro com maior número de mortos em confronto com a polícia e registrou, de 2006 a 2016, 62.136 homicídios — o equivalente a 17 mortes por dia. Em comparação com outras unidades federativas, o estado aparece como o 13º mais violento, levando-se em consideração as taxas por 100 mil habitantes. É o que revela o Atlas da Violência 2018, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde.

Policiais do Bope invadem o Morro da Babilônia, no Leme, na Zona Sul da cidade: ação da PM resultou na morte de dois suspeitos, ontem, engrossando a estatística de mortos em confronto policial.

Ainda de acordo com dados do documento, o Rio de Janeiro vinha diminuindo sua taxa de homicídios no período de 2003 a 2012, quando o indicador voltou a crescer. Em 2016, foram registrados 6.053 homicídios, o maior número desde 2007.

Fenômeno parecido aconteceu com o número de mortes registradas “em confronto com a polícia”, antes chamadas de “autos de resistência”, termo hoje em desuso. Houve queda no índice até 2012. Em 2016, foram 538 mortes deste tipo, o maior número contabilizado nos últimos dez anos. na comparação de 2016 com 2015, houve um crescimento de 52%.

De acordo com o organizador do estudo, Daniel Cerqueira, do Ipea, o fim da Olimpíada, em 2016, provocou um completo esvaziamento de investimentos na política de segurança pública do estado.

“Tínhamos um cenário com uma melhora, desde 2003, com o aumento do desarmamento por conta da aprovação do Estatuto do Desarmamento. Até 2012, tivemos um conjunto de fatores que também colaboraram para a queda na taxa de homicídios, como a criação das Unidades de Polícia Pacificadora. Com o fim da Olimpíada, em 2016, tivemos uma crise instaurada, com um estado falido e sem políticas públicas sociais e de segurança. Por isso, o aumento de homicídios”, avalia o pesquisador.

Traficante flagrado com fuzil foge do cerco policial correndo sobre o telhado das casas durante a operação: morte da população negra aumentou no Rio de Janeiro

Outro dado alarmante do Rio de Janeiro diz respeito às mortes da população entre 15 e 29 anos. Nesta faixa etária, a taxa de homicídios foi de 87,7/100 mil habitantes, acima da média nacional, de 65,5/ 100 mil habitantes. De 2006 a 2016, foram mortos 33.354 pessoas nesta faixa etária.

Para o sociólogo João Trajano Sento-Sé, do Laboratório de Análise de Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), os dados de crescimento de mortes, incluindo aquelas em decorrência de ações policiais estão diretamente atrelados à uma antiga opção do governo pelo confronto armado, sobretudo nas favelas.

“O período em que registramos queda dos índices violentos estão diretamente ligados a dois fatores principais: a instalação de UPPs e o programa de redução de metas. Através do primeiro, reduzimos o enfrentamento armado. Consequentemente, as mortes. O segundo fator também contribuiu para a valorização da vida. Pena que tudo isso foi sucateado e abandonado”, afirma o pesquisador.

Para Cerqueira, no entanto, o sucateamento das UPPs não foi o único problema: “Nos últimos anos, houve aumento no policiamento ostensivo e do confronto, que acarreta em morte. Tudo isso em detrimento da inteligência e com o sucateamento da Polícia Civil. Para se ter uma ideia: em 2016, dos mais de R$ 9 bilhões orçados para a segurança do Rio, só R$ 25 mil foram destinados para inteligência. Assim, só prendem pé de chinelo. Nunca os chefes de quadrilhas”, aponta.

Entre os homicídios contra negros registrados de 2010 a 2016, o Rio teve queda de 27,7%, enquanto, segundo o Ipea, de 2006 e 2016, a taxa de homicídios de negros no Brasil cresceu 23,1%. Se compararmos, no entanto, os registros deste tipo de crime de 2016 com 2015, destaca-se um aumento de 21,3%.

Segundo a antropóloga Alba Zaluar, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), esse dado revela um abandono social de décadas: “Os mais pobres, em sua grande parte os negros, são alvo fácil de assassinatos. São, inclusive, os mais recrutados pelas quadrilhas, sobretudo de traficantes. Trata-se de uma questão social, que precisa ser atacada para frear isto”, pontua.