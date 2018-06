PM ocupa acesso de duas comunidades na zona sul do Rio

Policiais militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) estão atuando nas comunidades da Babilônia e Chapéu-Mangueira, no Leme, zona sul do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (6). Os policiais estão posicionados nos acessos revistando carros e pessoas suspeitas que entram ou saem das duas comunidades.

Na terça-feira (5), os moradores viveram um dia de caos. Foram acordados com tiros de armas de grosso calibre como fuzis e pistolas e até explosões de granadas. Durante a operação da PM, dois homens foram mortos em confronto com militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Eles estavam armados com um fuzil e uma pistola e foram levados feridos para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, mas não resistiram aos ferimentos.

Invasão

O confronto começou depois que traficantes do Comando Vermelho invadiram a Babilônia com reforço de integrantes da mesma facção que comandam os morros do Cantagalo e Pavão-Pavãozinho, em Ipanema, para retomar os pontos de venda de drogas da comunidade, que estavam sendo controlados pelo Terceiro Comando, que há cerca de dois meses tomou a comunidade da Babilônia.

Cerca de 40 homens fortemente armados entraram no morro da Babilônia de madrugada, encapuzados e fortemente armados, por um acesso pela Avenida Princesa Isabel, perto do acesso ao Túnel Novo. Os traficantes da comunidade entraram em confronto e a guerra começou pouco depois das 5 horas da madrugada.

Os tiros foram ouvidos a quilômetros de distância e muita gente que saia de carro naquela hora evitou pegar o Aterro do Flamengo para chegar ao centro da cidade.