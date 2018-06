Juiz Marcelo Bretas "tieta" ex-presidente Lula. Veja o vídeo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva depôs nesta terça-feira (5). Foi testemunha de defesa do ex-governador Sérgio Cabral e garantiu que não houve trapaça na votação que elegeu o Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Ao fim do depoimento, Marcelo Bretas, juiz da 7ª Vara Federal Criminal, "tietou" o petista.

"O senhor é uma figura importante no nosso país. É relevante sua história para todos nós. Para mim inclusive, que, aos 18, 17 anos estava aqui em um comício na [Avenida] Presidente Vargas com um milhão de pessoas. Vivíamos um momento diferente no país e eu estava lá, usando boné e camiseta com o seu nome", disse Bretas.

Lula, perspicaz, rebateu: "Pode voltar agora". Todos os presente gargalharam. "Quando eu fizer um comício agora vou chamar o senhor para participar", completou o ex-presidente, que estava aparentemente tranquilo durante o depoimento.Você pode assistir ao momento a partir dos 48 minutos e 30 segundos do vídeo abaixo:

>> "Quem fala que foi trapaça não entende nada de nada", diz Lula sobre Olimpíada