Cabral conhece  neto em encontro com a família na sede da Justiça Federal

O ex-governador do estado do Rio, Sérgio Cabral, foi autorizado pelo juiz Marcelo Brettas a conhecer seu neto, filho do deputado Marco Antonio Cabral.

O encontro foi realizado nesta terça-feira (5), na sede da Justiça Federal, no Centro do Rio. O registro foi publicado na rede social de Marco Antonio. Cabral participou de audiência acerca da compra de votos para a escolha da cidade do Rio como sede das Olimpíadas 2016. A ação foi realizada com a presença do ex-presidente Lula como testemunha de defesa de Sérgio Cabral.

Cabral e o neto, filho do deputado Marco Antonio Cabral

Registro nas redes sociais

Marco Antônio publicou uma mensagem sobre o encontro em suas redes sociais:

"Muita emoção para uma foto!!! Hoje tive a oportunidade de levar meu filho para conhecer o seu avô! Meu pai cometeu erros, mas foi o homem público que mais realizou por todo o Estado do Rio! Gerou milhões de empregos, trouxe grandes investimentos e foi o melhor para o Servidor Público! Meu filho já tem muito orgulho do seu avô, que sempre foi um homem família e que soube educar todos os seus filhos da melhor forma, e ainda vai brincar muito com o pequeno Marco Antônio! Pai, te amamos muito!!! #Família #Neto #Avô", escreveu.