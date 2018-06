Acidente entre ônibus deixa nove feridos no Rio de Janeiro

Um acidente envolvendo dois ônibus deixou nove feridos no Rio de Janeiro na noite desta segunda-feira (4). De acordo com o Centro de Operações da prefeitura, os coletivos colidiram no cruzamento das avenidas Presidente Antônio Carlos e Franklin Roosevelt, no centro da cidade.

Um dos veículos chegou a tombar com a colisão. Nove pessoas ficaram feridas, sendo cinco homens e quatro mulheres. As vítimas tiveram apenas ferimentos leves e já receberam alta, depois de serem levadas para os hospitais municipais Souza Aguiar, no centro, e Miguel Couto, na zona sul.

Equipes da prefeitura passaram a madrugada de hoje trabalhando para retirar o ônibus tombado na pista central da avenida Presidente Antônio Carlos, no sentido Aeroporto Santos Dumont. O veículo foi retirado às 4h de hoje.