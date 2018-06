Disque Denúncia busca informações sobre norueguês desaparecido no Rio

O Disque Denúncia está buscando informações para auxiliar a polícia na investigação do desaparecimento do norueguês Torkil Prytz Tyvold, de 60 anos. Tyvold, que é funcionário de uma petrolífera norueguesa, está desaparecido desde o dia 25 de maio.

Segundo o Disque Denúncia, ele havia marcado uma viagem para a capital da Noruega, Oslo, no dia do seu desaparecimento. Segundo informações de colegas do trabalho, ele não chegou a embarcar e não apareceu no escritório da empresa, em Botafogo, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro.

O norueguês tampouco voltou ao hotel onde estava hospedado em Ipanema, também na zona sul da cidade. No apartamento, no entanto, foram encontradas malas, documentos e celulares do executivo. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros da Polícia Civil do Rio.

Quem tiver qualquer informação sobre o caso pode entrar em contato com o Disque Denúncia, serviço que auxilia a Polícia Civil, pelos canais Whatsapp ou Telegram (21) 98849-6099; Central de Atendimento do Disque Denúncia (21) 2253-1177; mensagem privada no Facebook (www.facebook.com/desaparecidosdd.org/); ou aplicativo Disque Denúncia RJ.