Meia Maratona com sol e calor: Atletas africanos vencem 21 km no Rio

Com o deslumbrante cenário da orla carioca como pano de fundo e um perfeito sábado de sol, a Meia Maratona Olympikus da Cidade do Rio de Janeiro terminou com vitórias de atletas africanos e estreantes na prova. Na disputa feminina de elite, a etíope Meseret Merine foi a primeira a cruzar a linha de chegada, em 1h15min21s. No masculino, o queniano Paul Kipkemoi Kipkorir venceu com o tempo de 1h04min05s. O Brasil ficou com a medalha de prata nas duas provas.

Entre as mulheres, Gessica Ladeira ficou em segundo lugar (1h19min17s), enquanto Giovane dos Santos ficou com o vice entre os homens (1h06min13s).

Além da disputa de elite, aproximadamente 15 mil corredores coloriram a orla carioca no percurso de 21km. A prova largou na Avenida do Pepê, na Barra da Tijuca, e terminou no Aterro do Flamengo. O sábado ainda contou com a prova infantil - Maratoninha Gloob.

Na subida da Avenida Niemeyer, o cenário deslumbrante da orla carioca

“A corrida foi muito boa. Estava fazendo um pouco de calor, mas com o vento vindo da orla e a torcida nos empurrando ao longo do percurso. formamos um time muito competitivo de quenianos e brasileiros. Na marca de 10km, decidi apertar o ritmo e consegui a vitória”, afirmou Paul Kipkorir, da equipe Luasa Sports Caixa.

A 16ª Maratona CAIXA do Rio de Janeiro acontece neste domingo, com largada às 7h, na Praça Tim Maia, no Pontal. O evento promete disputas emocionantes entre nomes da elite do atletismo, como Franck Caldeira, campeão da maratona nos Jogos Pan-Americanos Rio 2007.

O brasileiro Giovani dos Santos, campeão da Meia Maratona Olympikus da Cidade do Rio de Janeiro em 2017, falou sobre a disputa desse ano. Mineiro de Natércia, ele estava empolgado com o resultado na Cidade Maravilhosa: “A gente disputa com os africanos, e o nível é muito alto. Estou feliz pelo pódio. Em maio, em Santos, a gente chegou praticamente na mesma posição de hoje: o queniano (Paul Kipkorir) ficou em segundo e eu fiquei em terceiro. Competir no Rio também é muito bom. O percurso é duro mas essa prova é muito especial. Tinha até torcida em alguns pontos como a Praia de Copacabana”, afirmou Giovane dos Santos.

O ator Bruno Gagliasso correu com um time da Olimpikus e exultou ao chegar ao fim: “Foi lindo, lindo, adorei”, exclamou, ofegante.