Eleição em Teresópolis é definida por diferença de 22 votos

A eleição para prefeito de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, foi definida neste domingo (3) somente quando a última urna foi apurada. Com 36,58% dos votos válidos, Vinicius Claussen (PPS) venceu Dr. Luiz Ribeiro (MDB), que recebeu 36,55%.

Faltando apenas uma urna para o encerramento da apuração, o MDB estava à frente, mas, ao fim da contagem, a coligação do vencedor (PPS-PRB) totalizou 23.500 votos, 22 a mais que o segundo colocado, que obteve 23.478 votos.

O terceiro mais votado foi Petto, do Solidariedade, que recebeu 13,64% dos votos válidos.

A abstenção na votação deste domingo chegou a 34,52% do eleitorado, ou 43.469 pessoas. Entre os que compareceram, 4,3% votaram branco e 17,78% anularam.

A eleição teve ao menos quatro urnas substituídas e quatro incidentes de boca de urna que terminaram com pessoas detidas.

Os cerca de 126 mil eleitores de Teresópolis voltaram às urnas até às 17h de hoje, depois que o prefeito Mário Tricano e seu vice, Darcy Sandro Dias, tiveram seus registros de candidatura das eleições 2016 indeferidos em dezembro daquele ano pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), logo após terem sido diplomados.

Tricano se mantinha no cargo devido a uma liminar do então ministro do TSE Gilmar Mendes, que acabou sendo revogada depois que o prefeito desistiu do processo. A candidatura foi impugnada pelo Ministério Público, sob a justificativa de que Tricano foi condenado em 2008 por abuso de poder econômico.

No estado do Rio de Janeiro, Teresópolis é o único município com eleição suplementar hoje. No dia 24, eleitores de Cabo Frio e Rio das Ostras (RJ) também voltarão às urnas para escolher prefeitos e vice-prefeitos, além dos de Santa Luzia, Itanhomi e Timóteo (MG) e Moju (PA).