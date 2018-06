Ruas interditadas para realização da Meia Maratona e da Maratona do Rio

A Prefeitura do Rio divulgou, ontem, o esquema especial de trânsito que preparou para implementar durante a Meia Maratona e a Maratona da Cidade do Rio, que ocorrem, respectivamente, entre hoje e amanhã. Desde as 22h de ontem, o trânsito no Aterro do Flamengo foi interrompido, enquanto os bloqueios da Ponte da Joatinga, da orla de São Conrado e da Enseada de Botafogo começaram às 4h da madrugada de hoje, dentro das operações para a Meia Maratona, que começará na Avenida do Pepê, interditada na virada de sexta para sábado. As orlas do Leblon, de Ipanema e de Copacabana estarão bloqueadas a partir das 6h. Durante o período, será montada uma faixa reversível para o trânsito de automóveis em Copacabana, na pista mais próxima dos prédios da Avenida Atlântica.

Esquema especial de trânsito

Para a competição de amanhã, a Maratona da Cidade do Rio de Janeiro, o Aterro do Flamengo será bloqueado hoje, a partir das 20h, para que os operários montem as estruturas de apoio da corrida. A interdição do trânsito nas áreas de lazer dos bairros do Leblon, de Ipanema e de Copacabana será antecipada para as 4h da madrugada de amanhã, enquanto a pista reversível na Avenida Atlântica será instalada em seu horário normal, às 7h. O fim do período do bloqueio das áreas de lazer também será o mesmo de dias normais, às 18h. A prova começa na Praça Tim Maia, no Pontal, e termina no Aterro, como a Meia Maratona

Apoio da CET-Rio

Hoje, 230 agentes da Guarda Municipal e da CET-Rio estarão envolvidos na operação de orientação do tráfego, para manter o trânsito livre, além de coibir o estacionamento irregular e o fechamento dos cruzamentos, bem como orientar pedestres. Amanhã, haverá reforço para cobrir toda a extensão da maratona, e foram convocados 320 agentes para darem conta do trabalho.

Os coordenadores dos agentes estarão em contato direto com o Centro de Operações Rio (COR), onde os técnicos da CET-Rio estarão monitorando as ruas por intermédio de câmeras, de modo a garantir a fluidez do tráfego e promover os ajustes que forem necessários na programação dos semáforos para garantir que o trânsito flua bem. Dezoito painéis serão utilizados para divulgar informação sobre as condições de trânsito, os bloqueios das ruas e as rotas de desvio.