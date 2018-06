Incêndio atinge sede do Instituto de Hematologia do Rio

Um incêndio atingiu na noite desta sexta-feira (1º) o segundo andar da sede do Instituto Estadual de Hematologia do Rio de Janeiro (Hemorio), no centro da cidade do Riode Janeiro. Ninguém ficou ferido, segundo a Secretaria Estadual de Saúde.

Cinco pacientes que estavam no Serviço de Pronto Atendimento da unidade foram transferidos para o Hospital Municipal Souza Aguiar, que fica próximo ao Hemorio.

Durante a madrugada, o serviço de fornecimento de sangue chegou a ser suspenso e os hospitais que requisitaram hemoderivados foram direcionados para outras unidades públicas de saúde, porque não era possível acionar o sistema de liberação das bolsas de sangue.

O atendimento de emergência de pacientes do instituto também ficou suspenso. A coleta de sangue será retomada ainda neste sábado.