Ex-presidente da Fecomércio-RJ deixa presídio no Rio

O ex-presidente da Federação do Comércio do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ) Orlando Diniz deixou neste sábado (2) o Complexo Penitenciário de Gericinó (Bangu), na Zona Oeste da cidade do Rio, por volta das 11h. Diniz foi beneficiado com a suspensão da prisão provisória, decretada nesta sexta-feira (1º) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes.

Mendes decidiu substituir a prisão por outras medidas cautelares, como a proibição do acusado de deixar o país, o recolhimento do passaporte e a proibição de manter contato com outros investigados da Operação Jabuti.

Diniz teve sua prisão decretada em fevereiro deste ano pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, na Operação Jabuti, que apurou desvios de recursos do estado do Rio através de contratações irregulares no sistema Sesc/Senac.