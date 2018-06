Católicos fazem montagens em tapetes de sal e solidariedade

Católicos de paróquias da Arquidiocese do Rio de Janeiro trabalharam desde o início da manhã de ontem na confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi na Catedral Metropolitana de São Sebastião.

Montados com até 60 quilos de sal e serragem coloridos, os tapetes traziam imagens cristãs, mensagens de fé e a identificação da paróquia dos autores.

Os tapetes de Corpus Christi são uma tradição católica popular, comum em várias cidades do Brasil e Portugal, confeccionados durante a celebração do dia de Corpus Christi. A prática, surgiu em Portugal e foi posteriormente difundida no Brasil durante o período de colonização.

Na montagem dos tapetes enfileirados, famílias com crianças e adultos de todas as idades protegem as mãos com luvas de plástico. Os motivos remetem à fé, à solidariedade e amor

Nestes tapetes são confeccionadas representações de cenas bíblicas, objetos devocionais ou simples temas ornamentais sobre as ruas em que haverá a posterior passagem da procissão da Eucaristia. São desenhos que fazem alusão à figura de Cristo, do pão e do cálice.

Os tapetes, tradicionalmente confeccionados de serragem e sal coloridos, têm comprimentos que variam de acordo com cada cidade ou paróquia, podem medir desde poucas centenas de metros a até alguns quilômetros.

Em geral, os tapetes ligam duas igrejas, decorando o caminho por onde será transladado o Sacramento. Há locais onde é usual a exibição de panos vermelhos nas janelas das casas por onde o cortejo passará, o que não foi o caso do Centro do Rio de Janeiro.

PROCISSÃO DA FÉ

Celebração católica

Várias ruas do Centro tiveram o trânsito interrompido ontem para a procissão de Corpus Christi. A concentração começou às 15h, na Candelária, de onde milhares de pessoas seguiram a pé e conduziram o Sacramento até a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, na Avenida Chile. A origem da cerimônia remonta ao século XIII e, desde então, os católicos repetem o mesmo ritual, celebrado 60 dias após a Páscoa. O tempo firme favoreceu a forte adesão.