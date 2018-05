Após nomeações políticas, servidores do ICMBio apontam irregularidades de coordenador regional

Chico Mendes não merecia isso. O ICMBio, instituto que leva em suas iniciais o nome do líder seringueiro assassinado em 1988, tem sido alvo de indicações políticas, o que tem causado revolta entre os servidores da instituição que defende o meio ambiente e o modo de vida de populações tradicionais. Houve, pelo menos, dois casos recentes, conforme publicado pelo colunista Jan Theophilo no “Informe JB”: o do distribuidor de bebidas Caio Tavares de Souza, indicado para a presidência nacional do ICMBio; e o do padeiro Emerson de Lima, para a direção da Reserva do Tinguá — ambos indicações do Partido Republicano da Ordem Social (Pros). O padeiro assumiu o cargo, mas já foi exonerado. O distribuidor de bebidas ainda não teve o nome confirmado à frente da presidência do ICMBio. A reportagem do JORNAL DO BRASIL entrou em contato com a atual presidente, Silvana Canuto. “Por enquanto, ninguém me comunicou nada em relação a um novo presidente”, disse ela.

A beleza do lugar onde está a mansão, em Paraty, embargada pelo ICMBio

A grita contra os nomes escolhidos politicamente, no entanto, não termina. Agora, o alarido visa ao titular da coordenadoria regional que abrange as unidades de conservação do Rio de Janeiro, de São Paulo e do sul de Minas Gerais. Ricardo Raposo tem oficialmente o repúdio da Associação de Servidores Federais da Área ambiental do Rio (Asibama-RJ).

Coordenadora regional sucedida por Raposo e membro da própria Asibama, Andréa Nóbrega frisa que Raposo cometeu uma grave irregularidade. Segundo ela, Raposo era gerente de unidades de conservação do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) em 2017, quando foi ao ICMBio em Paraty, a fim de tentar convencer o órgão a cancelar o embargo de uma mansão construída em área de proteção ambiental. “Ele estava no Inea, quando chegou no ICM Bio ao lado da advogada do dono da propriedade (o empresário Fernando Luiz Altério). Isso é advocacia administrativa”, disse Andréa, acrescentando que Raposo estacionou os processos de autos de infração contra irregularidades contra o meio ambiente.

Fiscais sempre fazem blitz na região

Raposo se defende. Diz que a administração passada é que deixou acumular muitos processos. Quanto ao fato de ter acompanhado uma advogada de um proprietário que construiu uma casa em área de proteção ambiental numa reunião no ICMBio de Paraty, Raposo confirma o encontro. “Mas fui lá para cumprir um prazo estipulado para o caso. Fui cumprir uma obrigação”, justifica Raposo, dizendo que o caso já foi superado.

Para o Ministério Público Federal de Angra dos Reis, não. Segundo sua assessoria de imprensa, “atualmente o inquérito encontra-se na Delegacia de Polícia Federal em Angra para que continue suas investigações”. Ex-coordenador regional do ICMBio, o ambientalista Rogério Rocco diz que a nomeação de Raposo tem uma finalidade política: “Ela visa a desviar a atuação do ICMBio na conservação ambiental. Os servidores têm consciência disso”. Raposo diz que foi nomeado para o ICMBio por seu bom trabalho à frente do Inea. Fontes ouvidas pela reportagem afirmam que sua nomeação foi feita pelo deputado estadual André Corrêa (DEM-RJ). E, em nível federal, foi reforçada pelo deputado Marcelo Delaroli (PR-RJ).