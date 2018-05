Rio retorna ao estágio de normalidade, informa Centro de Operações da Prefeitura

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) informa que o município RETORNOU AO ESTÁGIO DE NORMALIDADE, às 15h40 desta quarta-feira (30/5), uma vez que não há mais impactos severos nas operações da cidade em decorrência dos bloqueios que existiam em rodovias de acesso ao Rio.

O ESTÁGIO DE ATENÇÃO vigorava desde as 16h30 do dia 25 de maio, por conta dos problemas no funcionamento dos serviços de infraestrutura urbana - em especial, na área de transportes - devido às restrições causadas pelos protestos de caminhoneiros.

O Estágio de Normalidade, primeiro em uma escala de três, é caracterizado pela ausência de eventos que podem afetar o cotidiano da cidade. Já o Estágio de Atenção é o segundo nível em uma escala de três e significa que um ou mais incidentes impactam, no mínimo, uma região, provocando reflexos relevantes na mobilidade.

