Quatro homens morrem em confronto com PMs no Rio

Quatro homens morreram na comunidade do Caju, zona portuária do Rio, numa troca de tiros com equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar. Durante a ação, os militares apreenderam três fuzis automáticos, uma pistola, celulares e uma quantidade drogas ainda não contabilizada. A ação contou com apoio de policiais da Unidade de Polícia Pacificadora do Caju.

De acordo com a PM, os militares foram acionados após troca de tiros entre grupos de traficantes rivais durante a madrugada desta quarta (30), quando tentaram invadir a favela do Caju, que faz limite com o cemitério São Francisco Xavier. Os quatro homens morreram no local. A polícia técnica foi acionada para a fazer a perícia.