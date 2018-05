Niterói suspende aulas até semana que vem

A prefeitura de Niterói só retomará as aulas na rede municipal na próxima segunda-feira (4), devido aos reflexos da paralisação dos caminhoneiros. Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (28) à noite, o município informou que "o fornecedor de alimentos e insumos notificou a prefeitura sobre a impossibilidade de normalizar o serviço nesta semana".

A medida é semelhante à que foi adotada por universidades e institutos federais e pelo Colégio Pedro II, que suspenderam as atividades até sábado (2). Em comunicado conjunto, as instituições destacaram as dificuldades de locomoção de servidores e estudantes, causadas pela falta de combustíveis e por impactos da greve nos transportes públicos.

Nesta terça-feira, as redes municipais de ensino de Nova Iguaçu, São Gonçalo e Queimados também estão com aulas suspensas.

A prefeitura do Rio decidiu retomar as aulas a partir de hoje. Entre as maiores cidades da região metropolitana, Duque de Caxias também mantém a rede municipal funcionando.